美國大型醫療機構Universal健康服務周一表示,該公司電腦網絡遭到黑客攻擊,導致無法正常工作。

據悉該公司網絡被入侵,開始於周日,當Universal偵測到後,黑客已經盜走了所有的信息,包括病患的數據。

隸屬該公司的一名醫生說,由於網絡癱瘓,他必須取消三台原定於周二進行的手術。

一些醫院也表示,有幾輛本應該接收的急救車也不得不轉送到附近其它的醫院。

該公司發表聲明指,公司職員和病患的信息似乎沒有被入侵、複製或者濫用,他們正在努力恢復網絡使用。

Universal健康服務在全球有有26間急診醫院,328間復健機構,還有42間門診醫院。

