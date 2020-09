Napa縣Glass山火擴大至3.6萬英畝 8萬居民疏散（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

從星期日清晨開始燃燒的北灣Napa縣和Sonoma縣的Glass山火,至今焚燒面積達36,000多英畝,接近8萬居民需要強制疏散,截至周一下午大火仍絲毫未受控。

加州消防局表示,北灣Glass山火最初於星期日清晨4點在Napa山谷地區開始,星期日晚間又有兩個火場,Shady和Boysen山火也相繼燃燒,之後蔓延至Sonoma縣。

當局形容山火從星期日晚間至周一早上的燃燒速度,幾乎每5秒就波及一英畝範圍,截至周一下午,已焚燒36,000多英畝,而且火勢完全未受控,超過8,500幢建築物受威脅,接近8萬居民需要強制疏散,強制疏散的城市和地區包括Calistoga、St. Helena、Deer Park社區,以及Santa Rosa的Skyhawk等多個社區。

當局星期日已首先啟用St. Helena市中心的汽車旅館做疏散中心。

Napa縣居民Mark Loussier說:「我可以登記一間客房,但是直到上午11時半才拿到,因為客人還沒有退房,我幸運地能拿到一間房,昨天中午能休息一下。」

目前已經有21人因燒傷或呼吸系統疾病需送醫治療,山火也波及到附近的酒莊,包括Calistoga位於128公路旁邊的著名古堡酒莊Castello di Amorosa,還有St. Helena醫院也再度受山火威脅需要疏散。

Loussier說:「我知道山腳下曾是一所學校,被燒毀了,位於Deer Park路旁,那邊還有另一所房子被燒了,還有就是正在保住 St. Helena醫院,這是該醫院在6週內第二次被疏散。」

當局星期一在Napa市的Crosswalk社區教堂設立臨時收容中心,為協助控制Glass山火,PG&E太平洋煤電公司同時採取公共斷電措施,直到星期一晚午夜,預計有大約37,000北灣用戶會受影響。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。