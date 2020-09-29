Napa縣Glass山火擴大至3.6萬英畝 8萬居民疏散（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

從星期日清晨開始燃燒的北灣Napa縣和Sonoma縣的Glass山火，至今焚燒面積達36,000多英畝，接近8萬居民需要強制疏散，截至周一下午大火仍絲毫未受控。

加州消防局表示，北灣Glass山火最初於星期日清晨4點在Napa山谷地區開始，星期日晚間又有兩個火場，Shady和Boysen山火也相繼燃燒，之後蔓延至Sonoma縣。

當局形容山火從星期日晚間至周一早上的燃燒速度，幾乎每5秒就波及一英畝範圍，截至周一下午，已焚燒36,000多英畝，而且火勢完全未受控，超過8,500幢建築物受威脅，接近8萬居民需要強制疏散，強制疏散的城市和地區包括Calistoga、St. Helena、Deer Park社區，以及Santa Rosa的Skyhawk等多個社區。

當局星期日已首先啟用St. Helena市中心的汽車旅館做疏散中心。

Napa縣居民Mark Loussier說：「我可以登記一間客房，但是直到上午11時半才拿到，因為客人還沒有退房，我幸運地能拿到一間房，昨天中午能休息一下。」

目前已經有21人因燒傷或呼吸系統疾病需送醫治療，山火也波及到附近的酒莊，包括Calistoga位於128公路旁邊的著名古堡酒莊Castello di Amorosa，還有St. Helena醫院也再度受山火威脅需要疏散。

Loussier說：「我知道山腳下曾是一所學校，被燒毀了，位於Deer Park路旁，那邊還有另一所房子被燒了，還有就是正在保住 St. Helena醫院，這是該醫院在6週內第二次被疏散。」

當局星期一在Napa市的Crosswalk社區教堂設立臨時收容中心，為協助控制Glass山火，PG&E太平洋煤電公司同時採取公共斷電措施，直到星期一晚午夜，預計有大約37,000北灣用戶會受影響。

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