【KTSF】

南灣Milpitas附近周二早上發生幾次小地震,強度最大的一次達到黎克特制3.3級,灣區多處有震感。

美國地質研究所的資料顯示,早上8點16分發生的2.7級地震,震央位於Milpitas市東北6英里的Calaveras水庫沿岸地區,深度為3英里,約20分鐘之後,再發生2.9級地震,早上9點左右,發生第三次地震,強度為3.3級。

另外,星期日下午4點左右,同一地區發生3.4級地震,周一晚上10點16分發生3.5級地震,沒有損毀報告,周二的地震,灣區多個地區都有震感。

