聯邦當局起訴摩根大通操控貴價金屬期貨市場

最大的投資銀行集團摩根大通銀行(JPMorgan Chase)因為涉嫌多年來操控貴價金屬期貨和美國國庫期貨市場,而被聯邦當局起訴,大摩同意支付近十億元,並承認做錯。

摩根大通因為涉嫌多年來操控貴價金屬期貨市場,和美國國庫債券期貨市場,而被聯邦當局起訴,結果摩根大通與聯邦當局達成和解,大摩已經同意支付超過9.2億元,並承認做錯。

負責監管的機構,商品期貨交易委員會公布這消息時指出,今次是該委員會達成歷來最大宗的和解案。

根據起訴書指出,在2008至2016的8年期間,大摩15名交易員涉嫌操控貴價金屬期貨,和美國國庫債券期貨市場,手法就是,大摩的交易員在美國境內外的金融市場落單,但其實他們無意執行這些訂單,真正目的就是要製造一種反映需求,買和賣的錯覺,從而抬高或降低價格來操控市場,令投資者蒙受損失超過3億元。

部份這些交易是在大摩銀行內的戶口進行,但有時也透過對沖基金客戶的戶口交易。

監管當局表示,就算當局採用新的監察系統,在2014年時曾經警告過大摩,指出問題所在,但大摩置諸不理,並沒有制止這些行為發生。

大摩企業及投資銀行部門回應說,個別人員的行為不能接受,他們已經離開銀行,又說銀行方面已調動適當資源,以加強內部的遵守政策,改善監察系統和加強訓練計劃等。

