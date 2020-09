Alameda市中等收入可負擔單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Alameda市有一個兩房可負擔單位重新放售,適合中等收入家庭申請。

該可負擔單位建於2017年,位於Alameda市五街2667號,對面就是大型購物廣場,鄰近Webster街隧道,社區也有免費穿梭巴士到捷運站。

這個兩睡房兩浴室單位面積有1,066平方英呎,帶一個兩車車房,售價約為46萬元,HOA管理費每月275元。

申請人家庭年收入不得超過Alameda市的收入中位數120%,並且人數最少要有兩個人,兩人家庭最多114,450元,三人家庭最高128,750元。

此外,申請人必須要為首次置業人士,有能力付最少3%的首期,合資格獲得30年固定利率房屋貸款。

如果申請家庭中有人在Alameda市居住或者工作,又或者是Alameda市聯合校區的員工,會獲得優先。

申請將會在10月9日下週五截止,詳情請點擊:

https://www.hellohousing.org/wp-content/uploads/2020/09/2667-5th-Street-Flyer-with-sale-price1.pdf

https://www.hellohousing.org/stewardship/cityofalameda/homes/

中文申請表:https://www.hellohousing.org/stewardship/cityofalameda/apply/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。