Napa縣Glass山火燒毀逾百幢建築物 火場逾4萬英畝

【KTSF 郭柟報導】

肆虐北灣Napa縣的Glass山火,目前焚燒了42,560英畝土地,至今完全未受控。

​Glass大火至今燒了近112幢建築物,有一萬幾幢建築物受到威脅,Napa縣的Angwin社區,再多4,000幾名居民要撤離。

另外在Calistoga市、Oakmont南北部等,都有幾千戶人要撤離。

全縣至今有6.8萬多名居民撤離,消防局表示,火勢猛烈,出動了1,474名消防員救火,也出動直升機灌救。

Angwin區和Calistoga市街道上非常空蕩,不過仍然有幾十名居民留低。

另外,當局解除了Santa Rosa市東部,Summerfield、Spring Lake、Northeast一帶的撤離令,不過該區見到一些房屋被燒毀。

Glass山火從星期日Calistoga市東部一帶開始燃燒。

