Napa縣Glass山火燒毀逾百幢建築物 火場逾4萬英畝

【KTSF 郭柟報導】

肆虐北灣Napa縣的Glass山火，目前焚燒了42,560英畝土地，至今完全未受控。

​Glass大火至今燒了近112幢建築物，有一萬幾幢建築物受到威脅，Napa縣的Angwin社區，再多4,000幾名居民要撤離。

另外在Calistoga市、Oakmont南北部等，都有幾千戶人要撤離。

全縣至今有6.8萬多名居民撤離，消防局表示，火勢猛烈，出動了1,474名消防員救火，也出動直升機灌救。

Angwin區和Calistoga市街道上非常空蕩，不過仍然有幾十名居民留低。

另外，當局解除了Santa Rosa市東部，Summerfield、Spring Lake、Northeast一帶的撤離令，不過該區見到一些房屋被燒毀。

Glass山火從星期日Calistoga市東部一帶開始燃燒。

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