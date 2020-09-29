特朗普拜登華裔支持者分別走上街頭做宣傳（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

特朗普與拜登周二晚在克里夫蘭舉行首場辯論，這場辯論被視為對拜登的體能與精神狀況的一大考驗，許多選民會根據這場辯論而作出投票決定，目前拜登在全國民調平均領先特朗普約7個百分點，但在幾個關鍵的搖擺州的領先比例，卻在誤差範圍裡，拜登有三個星期沒有造勢活動，也引起民主黨人的不安，特朗普及拜登的華裔支持者周日分別走上街頭，拜登的支持者呼籲華裔趕緊辦選民登記，特朗普的支持者組車隊，在舊金山沿街宣傳。

周日下午1點半在，舊金山日落區19街Taraval St.與Winston St沿線，數百名特朗普支持者對著支持特朗普車隊拍手，揮舞旗幟，這個名為Stand with Trump的活動，以華裔為主，還有白人及越南裔參加。

參與者之一的王耀明說，在舊金山以民主黨為主的深藍大本營，揮舞支持特朗普旗幟，要有很大的勇氣，他們全部都是自願參加。

王耀明說：「一定要非常勇敢，真正想出來的，表達自己的聲音，你知道很深藍的，不會支持共和黨，尤其更不會支持特朗普總統，所以你走在街上會被罵，一開始的時候，給你豎中指，罵你的砸酒瓶子都有。」

王耀明說，周日的活動警察也沿街巡邏，深怕有衝突發生，但是大家都很自制，現場民眾帶三種旗幟，分別是美國國旗，特朗普、彭斯競選連任旗幟，以及警察旗幟。

王耀明說：「表達對警察維護社安的感謝，我們強調支持憲法，支持法律支持治安，警察還是要維護我們安全，我們不支持刪減警方經費，你可以說個別警察做一些事不好，或者很多地方需要改進，總體來說我們安全不能缺少警察。」

同樣也是周日，拜登賀錦麗華裔官方助選團在華埠派發傳單，呼籲華裔做選民登記，同時向選民解釋拜登競選主張。

拜登賀錦麗華裔官方助選團加州負責人彭一玲說：「我們希望商家聽完政策，表示支持的時候，可以把拜登的助選口號標語貼在商店的外面。」

負責人彭一玲說，她在7月4日國慶日當天，決定加入拜登競選陣營當義工，她說在已經無法忍受特朗普的統治。

彭一玲說：「因為挑撥民族之間的仇恨，造成美國分裂，我覺得是我沒有辦法忍受的，我覺得美國獨立日已經是失去了作為一個民主國家，移民國家含有民主的精神，我在這天特別的悲哀，我是該慶祝，還是該悲傷，我希望真正是一個有功德，有道德水準，尤其是為我們社會著想的領袖，來重新修復我們國家。」

彭一玲提醒民眾登記為註冊選民。

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