特朗普拜登華裔支持者分別走上街頭做宣傳（視頻）

特朗普與拜登周二晚在克里夫蘭舉行首場辯論,這場辯論被視為對拜登的體能與精神狀況的一大考驗,許多選民會根據這場辯論而作出投票決定,目前拜登在全國民調平均領先特朗普約7個百分點,但在幾個關鍵的搖擺州的領先比例,卻在誤差範圍裡,拜登有三個星期沒有造勢活動,也引起民主黨人的不安,特朗普及拜登的華裔支持者周日分別走上街頭,拜登的支持者呼籲華裔趕緊辦選民登記,特朗普的支持者組車隊,在舊金山沿街宣傳。

周日下午1點半在,舊金山日落區19街Taraval St.與Winston St沿線,數百名特朗普支持者對著支持特朗普車隊拍手,揮舞旗幟,這個名為Stand with Trump的活動,以華裔為主,還有白人及越南裔參加。

參與者之一的王耀明說,在舊金山以民主黨為主的深藍大本營,揮舞支持特朗普旗幟,要有很大的勇氣,他們全部都是自願參加。

王耀明說:「一定要非常勇敢,真正想出來的,表達自己的聲音,你知道很深藍的,不會支持共和黨,尤其更不會支持特朗普總統,所以你走在街上會被罵,一開始的時候,給你豎中指,罵你的砸酒瓶子都有。」

王耀明說,周日的活動警察也沿街巡邏,深怕有衝突發生,但是大家都很自制,現場民眾帶三種旗幟,分別是美國國旗,特朗普、彭斯競選連任旗幟,以及警察旗幟。

王耀明說:「表達對警察維護社安的感謝,我們強調支持憲法,支持法律支持治安,警察還是要維護我們安全,我們不支持刪減警方經費,你可以說個別警察做一些事不好,或者很多地方需要改進,總體來說我們安全不能缺少警察。」

同樣也是周日,拜登賀錦麗華裔官方助選團在華埠派發傳單,呼籲華裔做選民登記,同時向選民解釋拜登競選主張。

拜登賀錦麗華裔官方助選團加州負責人彭一玲說:「我們希望商家聽完政策,表示支持的時候,可以把拜登的助選口號標語貼在商店的外面。」

負責人彭一玲說,她在7月4日國慶日當天,決定加入拜登競選陣營當義工,她說在已經無法忍受特朗普的統治。

彭一玲說:「因為挑撥民族之間的仇恨,造成美國分裂,我覺得是我沒有辦法忍受的,我覺得美國獨立日已經是失去了作為一個民主國家,移民國家含有民主的精神,我在這天特別的悲哀,我是該慶祝,還是該悲傷,我希望真正是一個有功德,有道德水準,尤其是為我們社會著想的領袖,來重新修復我們國家。」

彭一玲提醒民眾登記為註冊選民。

