受到疫情重創影響,迪士尼周二宣布將裁員28,000名員工。

迪士尼周二發出的聲明指出,受到裁員影響的職務,全都是美國本土的員工,涉及旗下的樂園、體驗和產品等多個部門,其中有3分之2都是兼職員工。

由於疫情期間主題樂園被迫關閉,直到7月才陸續有部分樂園有限度重開,但仍抵擋不住疫情的衝擊,需要裁員。

