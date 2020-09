州長指加州疫情有好轉 但灣區人傳人指數上升（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森表示,加州的新型肺炎疫情有好轉,確診率以及住院率持續下降,但紐森指出,灣區人傳人的指數在則有上升的趨勢。

加州新型肺炎累計個案,週末突破80萬宗,達到805,000宗左右,至今總共有15,608人死於這個病毒,14日平均確診率2.8%,住院率和需要深切治療的百分率都下降兩成都是好消息。

可是紐森指出,加州部分地區的R effective指數近日上升,這項指數反映一個確診者平均傳染給多少人,理想的指數是少於1,即是一個確診者傳染給少過一個人。

紐森特別提到灣區目前的人傳人指數是0.95%,如果高過1的話,就會看到疫情個案增加。

紐森說:「 在包含多個縣的灣區,過去幾個星期這指數線開始上升。」

州長呼籲大家不要鬆懈,戴口罩、洗手、保持距離和避免聚會。

紐森說:「 我們剛經歷困難的第一波,預期第二波疫情秋季來臨。」

加州開始進入流感季節,又正值新型肺炎大流行,紐森呼籲居民接種流感疫苗,他以身作則。

周二,州府將會公佈新的疫情分級資料,紐森透露將會放寬更多的縣至紅色或橙色的重開級別。

無家可歸者問題方面,州府本星期撥出第三輪Homekey款項,給地方政府為無家可歸者在疫情期間提供居所,包括租酒店房間給露宿者居住,自從疫情以來,州府總共撥出8億元投入安置無家可歸者的計劃。

另外,紐森呼籲加州居民參與人口普查,聯邦法庭下令將人口普查截止日期,從本月底延到下個月31號,大家如果仍未填寫人口普查問卷,可透過上網、打電話或郵寄參與普查。

人口普查網址是http://my2020census.gov,紐森表示,每一名不參與普查的居民,會令州府損失一萬元聯邦撥款。

