華裔女子Burlingame市一公園野餐被斷掉樹枝擊中亡（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame市Washington公園週六發生致命意外,一名在公園野餐的華裔女子,被斷掉的樹枝擊中,重傷不治,還有兩人重傷。

出事地點Washington公園,是位於Burlingame街夾Corolan街,在市中心以東,現場有人擺放鮮花悼念死者,砸死人的大樹枝還在現場沒移走,警方也用黃色膠帶圍住,禁止市民接近。

根據市府臉書專業,死者是San Mateo市民,被一段長60呎的樹枝擊中死亡,San Mateo縣法醫對記者透露,死者是一名29歲女性,意外中還有兩人受重傷,市府官員呼籲民眾暫時避免到公園Corolan一帶,以便警方調查。

Washington公園是Burlingame市最老的一座公園,具有歷史意義,它曾經是Gunst莊園的所在地,公園中許多宏偉的大樹,都可以追溯到莊園時期。

由於就在市中心旁邊,吸引很多人來野餐小憩,還有小孩的遊樂設施,也有家長經常帶小孩來遊憩,網友都給該公園很高的評價。

Burlingame市府經理回應本台查詢時表示,已經聘請獨立專家檢查樹枝斷掉的樹木是否健康,以及導致樹枝脫落的原因,專家將會向市府提交報告,市府也表示經常檢查Washington公園裡的樹木。

版權所有,不得轉載。