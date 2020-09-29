華裔女子Burlingame市一公園野餐被斷掉樹枝擊中亡（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Burlingame市Washington公園週六發生致命意外，一名在公園野餐的華裔女子，被斷掉的樹枝擊中，重傷不治，還有兩人重傷。

出事地點Ｗashington公園，是位於Burlingame街夾Corolan街，在市中心以東，現場有人擺放鮮花悼念死者，砸死人的大樹枝還在現場沒移走，警方也用黃色膠帶圍住，禁止市民接近。

根據市府臉書專業，死者是San Mateo市民，被一段長60呎的樹枝擊中死亡，San Mateo縣法醫對記者透露，死者是一名29歲女性，意外中還有兩人受重傷，市府官員呼籲民眾暫時避免到公園Corolan一帶，以便警方調查。

Ｗashington公園是Burlingame市最老的一座公園，具有歷史意義，它曾經是Gunst莊園的所在地，公園中許多宏偉的大樹，都可以追溯到莊園時期。

由於就在市中心旁邊，吸引很多人來野餐小憩，還有小孩的遊樂設施，也有家長經常帶小孩來遊憩，網友都給該公園很高的評價。

Burlingame市府經理回應本台查詢時表示，已經聘請獨立專家檢查樹枝斷掉的樹木是否健康，以及導致樹枝脫落的原因，專家將會向市府提交報告，市府也表示經常檢查Washington公園裡的樹木。

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