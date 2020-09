美國首場總統大選辯論料聚焦疫情、經濟議題

【有線新聞】

美國首場總統辯論將於周二晚舉行,據報爭取連任的特朗普總統沒預備模擬辯論,對手民主黨的拜登稱已預料對方會人身攻擊。

在俄亥俄州克里夫蘭,特朗普與競選對手拜登同台較勁的戰場,準備工作如火如荼。

距離大選個多月,迎來的首場總統辯論將於周二晚舉行。

歷時90分鐘,分六節,負責主持的霍士新聞主播華萊士公布主題,分別是二人往績、疫情、經濟、最高法院、各城市的種族與暴力以及大選誠信議題,不過仍會因時事發展而變動。特朗普近日被指十年沒繳交聯邦所得稅,有可能被問及。

首個問題華萊士會先問特朗普。他在每節提問後,兩名候選人各有兩分鐘發揮,之後可追問。

傳統上「先禮後兵」、候選人之間以及與主持握手的慣例,今次因應疫情取消。以往平均有900名現場觀眾的盛況亦不再復見,僅有數十名通過病毒檢測的觀眾。

特朗普對於首次與拜登正面交鋒表示期待,報道指他沒有預備模擬辯論,不似拜登。白宮稱總統每日應對提問已是準備,據報特朗普計劃抓住拜登兒子亨特捲入利益輸送的醜聞質問,拜登稱已預料特朗普以人身攻擊為主,形容他不夠聰明基於實據辯論。

截至辯論前夕,多項民調顯示拜登支持度仍領先特朗普,但優勢不超過十個百分點,有選民表明會根據二人辯論表現決定投票意向。

