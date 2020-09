全美新型肺炎病例升至713萬 21州病例上升

【KTSF 江良慧報導】

全美的新型肺炎確診已經上升至713萬,全國當中,有21個州過去一個星期的新確診比再上一個星期的多,新確診數字比前一個星期少的只有10個州,另外有19個州的數字則保持穩定。

在疫情下,佛羅里達就像沒有疫症一樣,週末是在南佛州,酒吧餐廳全部爆滿,因為幾天前,共和黨籍州長Ron De Santis取消所有新型肺炎的限制。

邁亞密灘市長Dan Gelbers說:「所有人都感詫異,我不認識有先獲得通知的人,我認為會有很巨大的影響。」

拒絕戴口罩的人再無需罰款,佛州每天新增案例過去一個月都比7月高峰時低很多,但陽性率就維持超過一成。

Gelbers說:「就是口罩這事令人混亂,因為我們上次復市後案例急升,佛州和我們縣數千人死亡。」

在全國有21個州的新確診數字上升,單在過去幾天,有7個州和一個美國領地出現每天病例最高平均數字,當中威斯康辛州週末錄得最高單日升幅。

威州Dane縣行政官Joe Parisi說:「我們面對其中一個最大挑戰,就是有人不相信這是嚴重疾病,甚至到了今時今日。」

在紐約,星期六有過千宗新症,是自從6月以來最多,主要歸咎Brooklyn一個群組。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「那些群組內很具針對性和集中。」

屬於全國最大校區的紐約校區從周二起恢復回校上課,衛生官員都希望可以減慢病毒傳播,紐約市教師工會就堅持,要多2,500老師才可以安全教學,州長就表示,會每天追縱檢測數字,以防出現問題。

Cuomo說:「有問題就是有問題,數字會顯示有問題,我麼會採取相應措施。」

與此同時,全國最高層的傳染病學專家Anthony Fauci醫生就指,白宮正從每天的抗疫小組會議中抽身,而抗疫小組成員兼總統最高級病毒顧問Scott Atlas醫生,就被另一名高層官員批評.

NBA新聞報導指出,CDC疾控中心總結Robert Redfield醫生乘搭商務客機被人聽到說,他所講的全部都是假的,甚至暗示Atlas向總統提供誤導的數據,CDC發聲明回應,說Redfield和Atlas在有關題上立場不同,但在很多其他議題就有相同看法。

