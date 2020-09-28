全美新型肺炎病例升至713萬 21州病例上升

【KTSF 江良慧報導】

全美的新型肺炎確診已經上升至713萬，全國當中，有21個州過去一個星期的新確診比再上一個星期的多，新確診數字比前一個星期少的只有10個州，另外有19個州的數字則保持穩定。

在疫情下，佛羅里達就像沒有疫症一樣，週末是在南佛州，酒吧餐廳全部爆滿，因為幾天前，共和黨籍州長Ron De Santis取消所有新型肺炎的限制。

邁亞密灘市長Dan Gelbers說：「所有人都感詫異，我不認識有先獲得通知的人，我認為會有很巨大的影響。」

拒絕戴口罩的人再無需罰款，佛州每天新增案例過去一個月都比7月高峰時低很多，但陽性率就維持超過一成。

Gelbers說：「就是口罩這事令人混亂，因為我們上次復市後案例急升，佛州和我們縣數千人死亡。」

在全國有21個州的新確診數字上升，單在過去幾天，有7個州和一個美國領地出現每天病例最高平均數字，當中威斯康辛州週末錄得最高單日升幅。

威州Dane縣行政官Joe Parisi說：「我們面對其中一個最大挑戰，就是有人不相信這是嚴重疾病，甚至到了今時今日。」

在紐約，星期六有過千宗新症，是自從6月以來最多，主要歸咎Brooklyn一個群組。

紐約州州長Andrew Cuomo說：「那些群組內很具針對性和集中。」

屬於全國最大校區的紐約校區從周二起恢復回校上課，衛生官員都希望可以減慢病毒傳播，紐約市教師工會就堅持，要多2,500老師才可以安全教學，州長就表示，會每天追縱檢測數字，以防出現問題。

Cuomo說：「有問題就是有問題，數字會顯示有問題，我麼會採取相應措施。」

與此同時，全國最高層的傳染病學專家Anthony Fauci醫生就指，白宮正從每天的抗疫小組會議中抽身，而抗疫小組成員兼總統最高級病毒顧問Scott Atlas醫生，就被另一名高層官員批評．

NBA新聞報導指出，CDC疾控中心總結Robert Redfield醫生乘搭商務客機被人聽到說，他所講的全部都是假的，甚至暗示Atlas向總統提供誤導的數據，CDC發聲明回應，說Redfield和Atlas在有關題上立場不同，但在很多其他議題就有相同看法。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。