紐時指特朗普十年沒繳聯邦所得稅 特朗普斥假新聞

【有線新聞】

《紐約時報》報道,特朗普總統十年沒繳交聯邦所得稅,在當選和上任首一年亦只是每年繳交折合5,800多港元的聯邦所得稅。特朗普否認,強調有向州政府交稅,但拒絕透露實際金額。

以商界大亨身分入主白宮的特朗普,不論是4年前參選以至當選後一直無公開報稅表。《紐約時報》聲稱,透過線人取得特朗普及特朗普集團過去20年的稅務資料,2000年以來有十年無繳付過任何聯邦所得稅。

即使在4年前當選和入主白宮後首一年,向聯邦政府每年只付750美元,折合5,800多港元的所得稅。報道指,特朗普在2018年收入超過4億,但報稅時則指旗下生意錄得虧損。

但他同時報銷巨額公司開支,在私人用途包括為上節目、花7萬美元理髮到豪華莊園消遣等。單在海湖莊園,一年之間布置和派對攝影費就花費近52萬美元。

另外,特朗普集團開銷經常包括「諮詢費」,其中有部分是支付予女兒伊萬卡,被認為是以公司「虧蝕」及家人,減少稅款。

報道又提到,特朗普主持的真人騷《飛黃騰達》上軌道後,收入大增,在2005至07年要支付逾7,000萬美元聯邦所得稅。他在之後兩年就報稱「嚴重虧損」,在2008年所繳的所得稅跌至0。

報道又指,特朗普在2010年起申請並獲得近7300萬美元退稅,等於退回在2005至2008年所交的稅,又另外獲得2,000多萬慈善退稅。

特朗普反駁稱︰「假新聞,完全捏造的假新聞。首先,我向紐約州繳了巨額所得稅,我在州內也繳了很多錢。一切都會披露,會公開的。」

特朗普表示,會在稅務局完成審計後公開稅務記錄。律師則指,特朗普個人過去10年繳付數百萬美元稅款。競選對手拜登則轉發團隊貼文,諷刺特朗普繳的聯邦所得稅,甚至比不上普通小學教師、消防員和護士。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。