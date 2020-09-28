特朗普提名保守派女法律教授接任聯邦大法官

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特朗普總統周六提名48歲的Amy Coney Barrett，出任聯邦最高法院大法官，接替已故大法官Ruth Bader Ginsburg的空缺席位。

特朗普趕在大選之前，提名Barrett出任大法官，Barrett是Notre Dame大學法律系教授，曾經擔任已故大法官Antonin Scalia的助理，Barrett屬保守派，是一名反墮胎的天主教徒，她都是一名母親，有7個孩子。

Barrett表示，感激總統對她的信心，也指她跟Scalia對法律的理念一致。

但是特朗普此舉引來民主黨人抨擊，民主黨人認為，應該交由下任的總統去提名大法官，他們目前希望延遲出任過程。

參議院多數黨領袖、共和黨人麥康尼就表示，參議院將會有足夠票數，通過確認Barrett做大法官。

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