特朗普提名保守派女法律教授接任聯邦大法官

特朗普總統周六提名48歲的Amy Coney Barrett,出任聯邦最高法院大法官,接替已故大法官Ruth Bader Ginsburg的空缺席位。

特朗普趕在大選之前,提名Barrett出任大法官,Barrett是Notre Dame大學法律系教授,曾經擔任已故大法官Antonin Scalia的助理,Barrett屬保守派,是一名反墮胎的天主教徒,她都是一名母親,有7個孩子。

Barrett表示,感激總統對她的信心,也指她跟Scalia對法律的理念一致。

但是特朗普此舉引來民主黨人抨擊,民主黨人認為,應該交由下任的總統去提名大法官,他們目前希望延遲出任過程。

參議院多數黨領袖、共和黨人麥康尼就表示,參議院將會有足夠票數,通過確認Barrett做大法官。

