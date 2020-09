特朗普再次質疑郵寄選票是否可靠

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統再次質疑郵寄選票的安全性和是否可靠,也不肯承諾權力交接會和平順利發生,為他一旦在大選落敗後,會提出訴訟質疑選舉結果鋪路。

在新型肺炎大流行期間,申請郵寄投票的人數大幅飆升,但特朗普卻警告說,郵寄投票可能導致詐騙。

特朗普說:「我們要很小心那些選票,那些選票是個大騙局。」

聯邦司法部正調查賓夕凡尼亞州一個縣,2016年時有7張投給特朗普的選票被人扔走。

白宮發言人Kayleigh McEnany說:「我可以向你證實特朗普選票,支持總統的選票,它們被棄置一旁。」

不過聯邦調查局(FBI)局長Christopher Wray在國會作證就表示。

Wray說:「我們沒有看到歷史上在重要選舉,任何有統籌的、全國的選民詐騙活動,不論是郵寄投票或其他。」

白宮幕僚長Mark Meadows卻駁斥說:「不是不尊重Wray局長,但他連FBI內部的電郵都找不到,更不用說要查是否有任何選民詐騙。」

過去多個月來,民主黨總統候選人拜登已經警告說,特朗普可能會質疑選舉是否公正。

拜登說:「我唯一最擔心的是這總統會嘗試偷走這選舉。」

為了應付選舉有可能要交法庭定奪,兩邊陣營都已經在建立律師團隊。

特朗普說:「要確保選舉是誠實的,我不知道會否這樣。」

拜登則說:「所有對投票不負責任的過分的攻擊,我們國家將會舉行選舉,就像以往一直那樣,然後他會離開。」

如果最後對選舉結果有爭議,可能要告上聯邦最高法院,所以共和黨人都急於要在大選前通過特朗普的大法官提名人選,特朗普已提名聯邦上訴庭女法官Amy Coney Barrett出任大法官,48歲的Barrett,是Notre Dame大學法律系教授,曾經擔任已故大法官Antonin Scalia的助理,Barrett屬保守派,是一名反墮胎的天主教徒。

