近千人舊金山出席「我們燒不盡」反歧視亞裔運動

呼籲亞裔團結 對抗歧視的「They can’t burn us all」,「我們燒不盡」的運動,周六來到舊金山,大批參加者由市府遊行至華埠,表達亞裔不再容忍歧視的聲音。

近千人周六下午聚集在舊金山市府門前,支持「They can’t burn us all」,「我們燒不盡」運動,呼籲亞裔站出來,對抗任何形式的歧視,集會有不少青少年及不同族裔的人參與。

這個運動由兩名紐約華裔藝人余嘉豪(China Mac)及范慶鴻(Will Lex Ham)發起,源於一名89歲華裔婆婆在紐約被人無故掌摑及點火燒衫,但事件發生後沒有人關注,余嘉豪和范慶鴻於是發聲,先後在紐約及洛杉磯舉行遊行。

現場亦安排舞龍舞獅表演,為遊行揭開序幕。

集會過後,一行人由市府遊行去華埠,警方有派人在現場戒備及封路,參加者然後在花園角舉行最終集會。

雖然主辦方一早表明,不希望集會加插任何政治及選舉性質,但現在亦有人出面支持及反對加州16號提案。

集會現場有警員維持扶序,有警員被一班穿黑衫的非洲裔居民指罵。

