近千人舊金山出席「我們燒不盡」反歧視亞裔運動

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呼籲亞裔團結 對抗歧視的「They can’t burn us all」，「我們燒不盡」的運動，周六來到舊金山，大批參加者由市府遊行至華埠，表達亞裔不再容忍歧視的聲音。

近千人周六下午聚集在舊金山市府門前，支持「They can’t burn us all」，「我們燒不盡」運動，呼籲亞裔站出來，對抗任何形式的歧視，集會有不少青少年及不同族裔的人參與。

這個運動由兩名紐約華裔藝人余嘉豪（China Mac）及范慶鴻（Will Lex Ham）發起，源於一名89歲華裔婆婆在紐約被人無故掌摑及點火燒衫，但事件發生後沒有人關注，余嘉豪和范慶鴻於是發聲，先後在紐約及洛杉磯舉行遊行。

現場亦安排舞龍舞獅表演，為遊行揭開序幕。

集會過後，一行人由市府遊行去華埠，警方有派人在現場戒備及封路，參加者然後在花園角舉行最終集會。

雖然主辦方一早表明，不希望集會加插任何政治及選舉性質，但現在亦有人出面支持及反對加州16號提案。

集會現場有警員維持扶序，有警員被一班穿黑衫的非洲裔居民指罵。

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