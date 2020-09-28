「我們燒不盡」集會活動有非裔參加者指罵警員

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舊金山周六舉行「They can’t burn us all」，「我們燒不盡」聲援亞裔，對抗種族歧視的集會及遊行，參加者由市府遊行至華埠花園角，不過在終點站發生了小插曲，有多名非洲裔參加者疑似不滿有警方在場戒備，大聲呼喝警員，要求他們離開，更加有人罵警員是殺人兇手，過程被圍觀群眾拍低，警方沒有拘捕任何人。

由圍觀人士提供的片段所見，多名非洲裔人士正與兩名華裔警員理論，警員嘗試讓示威者了冷靜，不過一名女子看似非常激動，並指著旁邊的警員說，我去工作救人，但你們去殺人，你們是兇手。

事件發生時，金門餅食公司的老闆陳展明正在現場，本來想去參與集會，聲援亞裔，不在容忍歧視，但沒有想過活動變質。

陳展明說：「我去到時活動已經失控，為什麼呢？有很多其他族裔過來，是反警察，當時有華裔警察被人指罵，一點尊嚴都沒有，為什麼要跟他們講，要他們離開這個地方呢？這個地方是他們駐守，你作為一個外來者，你怎能叫我們本地的警員離開這裡呢？」

陳展明表示，集會現場的人數太多，多名警員亦只是奉命在場戒備，爭執發生前，警員並沒有做任何事，現場消息指，一名示威者更疑似推了其中一名警員一下。

有被罵的警員向本台表示，那幾名示威者說，他們不屬於這裡，要求他們立即離開，但他們只是在值勤，想確保集會一切正常，事件中沒有人被捕。

日落區居民王運周六與一班社區居民參與活動，支持亞裔發聲向歧視說不，她本來是計劃與大家一起遊行到華埠，不過她表示，集會上有人提及反對警察等議題，與集會初衷有差異，她認為活動被人騎劫，因此她決定提早離場。

王運說：「所有削減警力，我一早就跟我的朋友說，如果今次的遊行有這個字眼，那我們就離開，因為這不是我們的原意，我們要將亞裔被人毒打，被人覺得我們是病毒的根源，那種思維帶出來給大家看看，這樣對我們公不公平。」

有分幫忙協助籌辦今次活動的華裔民主黨協進會會長招霞表示，個別示威者行言論與行為不代表主辦方的立場，而他們亦不知道花園角發生了這樣的事。

招霞說：「主辦方由於站在台前，不知道後面發生的事，主辦方在商討的過程中，亦認為這是很中立的活動，是不代表支持警察，亦不代表反對警察，是一班市民獨立上街，去表達自己的受害的一些意見，這個過程中沒有知會警方，亦沒有要求他們過來幫助。」

「They can’t burn us all」活動由紐約兩名藝人余嘉豪及范慶鴻發起，沿於聲援兩個月前在紐約被無故掌及點火燒衫的89歲華裔婆婆，活動引起全國極大的回響，並先後在紐約及洛杉磯舉行類似的遊行。

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