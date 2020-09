「我們燒不盡」集會活動有非裔參加者指罵警員

【KTSF】

舊金山周六舉行「They can’t burn us all」,「我們燒不盡」聲援亞裔,對抗種族歧視的集會及遊行,參加者由市府遊行至華埠花園角,不過在終點站發生了小插曲,有多名非洲裔參加者疑似不滿有警方在場戒備,大聲呼喝警員,要求他們離開,更加有人罵警員是殺人兇手,過程被圍觀群眾拍低,警方沒有拘捕任何人。

由圍觀人士提供的片段所見,多名非洲裔人士正與兩名華裔警員理論,警員嘗試讓示威者了冷靜,不過一名女子看似非常激動,並指著旁邊的警員說,我去工作救人,但你們去殺人,你們是兇手。

事件發生時,金門餅食公司的老闆陳展明正在現場,本來想去參與集會,聲援亞裔,不在容忍歧視,但沒有想過活動變質。

陳展明說:「我去到時活動已經失控,為什麼呢?有很多其他族裔過來,是反警察,當時有華裔警察被人指罵,一點尊嚴都沒有,為什麼要跟他們講,要他們離開這個地方呢?這個地方是他們駐守,你作為一個外來者,你怎能叫我們本地的警員離開這裡呢?」

陳展明表示,集會現場的人數太多,多名警員亦只是奉命在場戒備,爭執發生前,警員並沒有做任何事,現場消息指,一名示威者更疑似推了其中一名警員一下。

有被罵的警員向本台表示,那幾名示威者說,他們不屬於這裡,要求他們立即離開,但他們只是在值勤,想確保集會一切正常,事件中沒有人被捕。

日落區居民王運周六與一班社區居民參與活動,支持亞裔發聲向歧視說不,她本來是計劃與大家一起遊行到華埠,不過她表示,集會上有人提及反對警察等議題,與集會初衷有差異,她認為活動被人騎劫,因此她決定提早離場。

王運說:「所有削減警力,我一早就跟我的朋友說,如果今次的遊行有這個字眼,那我們就離開,因為這不是我們的原意,我們要將亞裔被人毒打,被人覺得我們是病毒的根源,那種思維帶出來給大家看看,這樣對我們公不公平。」

有分幫忙協助籌辦今次活動的華裔民主黨協進會會長招霞表示,個別示威者行言論與行為不代表主辦方的立場,而他們亦不知道花園角發生了這樣的事。

招霞說:「主辦方由於站在台前,不知道後面發生的事,主辦方在商討的過程中,亦認為這是很中立的活動,是不代表支持警察,亦不代表反對警察,是一班市民獨立上街,去表達自己的受害的一些意見,這個過程中沒有知會警方,亦沒有要求他們過來幫助。」

「They can’t burn us all」活動由紐約兩名藝人余嘉豪及范慶鴻發起,沿於聲援兩個月前在紐約被無故掌及點火燒衫的89歲華裔婆婆,活動引起全國極大的回響,並先後在紐約及洛杉磯舉行類似的遊行。

