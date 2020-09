北灣Napa, Sonoma縣再爆發山火 居民緊急疏散

【KTSF】

北灣Napa縣和Sonoma縣周末再次爆發山火,火場共有三個,分別是Shady山火、Glass山火和Boysen山火,當地有居民要緊急疏散。

在Napa縣焚燒的Glass山火,最先於周六爆發,截至周一早上,火場面積已擴展至11,000英畝,目前零受控,逾8,500幢建築物受威脅。

Glass Fire: Never wait til the last second to evacuate. This video is from Deputy Matt Macomber, one of several deputies currently evacuating parts of Napa County. pic.twitter.com/YQXFirJ0aV — Napa County Sheriff's Office (@NapaSheriff) September 27, 2020

當局已向居住在Cold Springs路、Las Posadas路和Linda Falls Terrance的住戶發出疏散令,當局呼籲民眾切勿向西面的Deer Park方向疏散,應向東面的Pope Valley疏散。

Calistoga小鎮的居民周一早上也要緊急疏散,當局安排旅遊巴士協助無法自行疏散的人離開。

當局已在Crosswalk社區教堂設立臨時收容中心,地點在Napa市一街2590號。

位於St. Helena的Chateau Boswell Winery和Black Rook Inn已在Glass山火中焚毀,還有多幢建築物被山火波及。

另外,山火也影響灣區的空氣質素,濃煙隨東北風吹到舊金山和灣區部分地區,北灣因為較近火場,空氣質素也最差。

