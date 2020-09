金門豆製品廠涉違衛生條例 法庭頒令禁生產銷售（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

喜歡買舊金山金門豆製品廠的豆腐和豆漿的顧客,最近有沒有發現見不到金門豆腐的產品呢?聯邦法庭文件顯示,金門豆製品廠因衛生違規等問題,已在去年11月同意法庭頒布的永久禁令,停止一切生產和銷售業務。

華人超市裡的豆腐產品琳瑯滿目,但是唯獨不見舊金山老字號金門豆製品廠生產的豆腐產品,還有本地生產的新鮮豆漿,也沒有金門豆漿。

原來在去年11月22號,北加州聯邦法庭頒布永久禁令,並獲得被告Golden Gate Soy Products, Inc,即金門豆製品公司以及其代表Yong Li Chen和Ling Hong Tang簽署同意,該公司將停止生產和銷售任何豆製產品包括豆腐和豆漿等,直到符合聯邦法規和其他要求,才能恢復營運。

法庭文件指出,自2017年以來,聯邦食品及藥物管理局(FDA)多次對位於舊金山灣景區Griffith街1265號的金門豆製品廠進行檢查,並在兩次單獨檢查中發現廠房內有李斯特菌,檢查還記錄了工廠多次違反聯邦食品法規,在不衛生的情況下加工食品。

李斯特菌是是一種可以引起疾病的細菌,如果消費者吃了受李斯特菌污染的食物,可能會有嚴重不良反應,尤其是孕婦、長者和免疫系統較弱的人。

2019年3月,金門豆製品公司以書面形式向FDA做出回應,承諾會改善工廠設施的衛生狀況,不過FDA在後續的檢查中,仍發現工廠狀況未能達標,於是透過法庭頒布停止生產和銷售的禁令。

法庭文件還要求金門豆製品公司聘請獨立的衛生與食品安全專家,向公司提供食品衛生安全方面的指導和培訓,並做出系統的改進及監督計劃,直到工廠各項要求達到聯邦衛生安全標準,才能解除禁令,申請恢復營運。

本台嘗試聯絡金門豆製品公司的老闆,但尚未得到回應,不過有業內人士透露,金門豆製品廠的確在停業中,再加上疫情影響,何時及能否再度開業仍是未知數。

