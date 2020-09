加州25號提案建議取消保釋金制度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月選舉加州12項提案中,還有一項跟司法制度改變有關的提案,那就是建議取消保釋金制度的加州25號提案。

加州25號提案希望以新制度來取代現金保釋制度,提案名為以基於公共安全和逃亡風險的制度來取代保釋金的法律公投。

根據加州憲法,被捕之後到開審之前,有兩個時機有機會保釋,一是當被捕後被送往監獄,等待首次提堂arraignment之前,管理縣監獄的縣警局,可以決定將其立即釋放,或要關押在監獄等候出庭。

二是被關押在縣監獄的人士,除了特定重罪的罪犯外,有權在審訊前申請保釋候審。

當法官決定是否讓其交保時,會考量罪名的嚴重程度、犯罪前科、出庭的可能性等,並依據被告的承諾或是保釋金來確保被告屆時一定會出庭。

加州25號提案讓加州選民公投決定是否要讓SB10法案生效,也就是不再需要交付保釋金,而要透過全新的制度,來評估是否讓被告獲釋。

提案建議讓絕大多數輕罪被告自動獲釋,重罪被告和少數輕罪被告則需要評估是否將其釋放,負責做審前評估的審判法庭,可以交由法庭職員來做,或和特定公共部門簽約來做。

財務影響方面,提案對於州府和地方政府都會增加開支,具體數字則要看有多少人會在審前獲釋而定。

對於稅收也會有影響,一方面因為保釋金取消,保險公司不需繳交保釋金借貸手續費的稅,因此稅收會減少,但同時省下的保釋金,可能花在購買其他貨品,因此也有機會增加稅收,無法估算實際財務影響。

支持25號提案的意見認為,目前正是時候,用安全和公平的機制來取代現金保釋制度,當前的保釋金制度不公平,有錢能付保釋金的人,就可以在開審前重獲自由,但負擔不起的人,就必須待在監獄等候,這對窮人不公平,可能導致犯了重罪卻不必被關押的有錢人,在審判前仍能保持自由身,反之,窮人就算罪刑輕微,卻因為付不出保釋金就得要繼續被關押,法官不應該基於被告的荷包有沒有錢來做決定。

反對的意見則認為,25號提案剝奪了加州居民的保釋權利,現行加州司法體系,保障了被控非暴力犯罪的人,有選擇能夠獲得保釋,25號提案透過由電腦產生的自動系統演算法來預測模式,做出是否保釋的重大決定,反而會對少數族裔和窮人產生偏見,也會讓已經擁擠的法庭系統加重負擔。

反對者又稱,要建立一個新的官僚體系,取代保釋金制度,每年要花費更多納稅人的錢,加州無法負擔。

