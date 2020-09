Belmont市首次有華裔參選市議員（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島小鎮Belmont今年首次有華裔參選市議員,為大家介紹這位候選人盧健強(Ken Loo)。

今年42歲的盧健強在美國出生,之前在舊金山居住,3年前在Belmont買了房子,但是在新冠肺炎疫情前才終於搬進新居。

盧健強說:「在Blemont房屋重建的過程中,過程耗時兩年,我想簡化過程,許可過程,在場登記許可,我只想使一切變得更有效快捷,目前在疫情期間,我認為這時候需要靈活規管,得以讓小企業生存,目前的官僚主義令這些小商業生存速度放緩。」

盧健強也是小商業主,他說,如果自己當選市議員,他會推動和改善市府,各項申請程序並縮短審批時間。

由於他是一名消防大隊長,又在灣區一間警察機構的民事監督委員會服務,因此他的另一項工作重點就是重視公共安全,關注警方工作的透明度。

盧健強說:「我們的首要任務是公共安全,但我也想確保捍衛警察,而不是減經費,是捍衛,我想確保警察部門非常有活力,而且警員能獲得資源以完成工作。」

此外,他也希望改善交通和行人安全。

盧健強說:「Belmont現在已經計劃更新道路幾年了,整個城市的道路如同第三世界國家的一樣,我只是希望加快辦每件事。」

在對抗疫情方面,盧健強支持安全地逐步重啟經濟和學校,他認為Belmont應根據自己城市的商業特點,按照衛生指引自行決定重開策略,例如能保持社交距離、戴口罩,像美髮店這類室內服務就可以重開,學校也是如此,他有兩個在私校念書的小孩,現在都已恢復返校上課。

盧健強說:「我感覺現在非常安全,他們在課與課之間進行消毒,孩子們戴著口罩,我認為足夠了,當你有小孩時,用視頻通話行不通。」

在城市住房發展方面,他希望不要在獨立房屋的社區增建高密度房屋,但是在公共交通樞紐,例如Caltrain車站附近,則可以有限度興建密度較高的住宅公寓。

盧健強說:「我希望確保我們有法規控制增長,確保和保留Belmont有小鎮的感覺。」

此次選舉Belmont市議會將有兩個職位空缺,目前共有4位候選人,盧健強是其中唯一的華裔,如果他當選,也將是Belmont首位亞裔市議員。

另外3位候選人分別是兩位現任市議員Tom Mccune和Davina Hurt,還有一位是退休人士Pat Cuviello。

