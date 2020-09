司法部指舊金山市府實施的宗教場所防疫措施或違憲

【KTSF】

聯邦司法部去信指,舊金山市府現時對宗教禮拜場所的防疫措施可能違憲,要求市府准許教徒入內聚集,跟其他的商店防疫措施一視同仁。

目前在舊金山每次只准許一人進入宗教禮拜場所,上星期日舊金山有一班天主教徒和教會職員上街示威,要求市府馬上重開教會。

舊金山大主教聲稱,教徒可以在戴口罩和保持社交距離下,安全地進行彌撒和參拜,所以應該開放。

聯邦司法部周五去信舊金山市長布里德,指現時的防疫措施可能違反第一憲法修正案,信中內容指出,政府不能打擊宗教自由,隨意將禮拜場所變成單獨禁閉場所。

舊金山市府律師Dennis Herrera就反駁指,舊金山的措施小心謹慎,也是跟隨州府的指引。

Herrera又指,舊金山已經有打算在10月1號重開室內宗教禮拜場所至最多50人。

有民眾認為,既然大家可以在公園等的公共埸所安全聚集,在教會應該不成問題,也有人認為教會可以在網上直播彌撒。

另外有天主教徒又說,教會和彌撒非常重要,但現在不適合去做。

