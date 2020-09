美國法院批臨時禁制令暫緩TikTok下架

【有線新聞】

美國政府封殺Tiktok遇到阻力,法院暫緩特朗普總統要求TikTok在國內下架的命令。美國商務部表示會遵守裁決,中方重申一貫反對美國濫用國家力量的立場。

美國商務部要求TikTok在美國下架的命令,原定香港時間周一中午生效。在「下架令」生效前數小時,華盛頓法院應TikTok母公司字節跳動申請,批出臨時禁制令,暫緩華府「下架令」,當地民眾可以繼續下載TikTok。

TikTok目前仍然面臨華府禁令,包括被禁在11月12日後在美國境內提供服務。法院表明,現階段不會批出更多禁制令挑戰其他限制措施。

美國商務部表示,會遵循法院決定,但同時會捍衛政府的行政命令。字節跳動對裁決感到欣慰,會繼續與當局溝通,完成交易協議。

在一個半小時的緊急聆訊中,字節跳動代表律師表示TikTok正與甲骨文談判設立新公司,下架令並無意義。

華府代表律師就指,TikTok迫切威脅美國國家情報,認為下架令阻止新用家接觸TikTok可解決最嚴重的國安風險。法院會待雙方表明意向,才決定是否公開判詞。

這次是美國法院一星期內,第二次「推倒」華府對中國應用程式的禁令,加州法院上周暫緩WeChat的下架令。

中方表示,一貫反對美國濫用國家力量,無理打壓別國企業的霸凌行徑,希望美方切實尊重市場經濟和公平競爭原則。

