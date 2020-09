加州近兩週新增確診個案微升 如趨勢持續入院人數或大增（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

加州衛生部長Mark Ghaly公佈加州疫情最新情況,指最近兩週的新增個案輕微上升,如果這趨勢持續,未來一個月確診患者入院個案可能會增加89%。

州衛生部公佈加州7天平均每日新增3,458宗,周五新增3,400宗確診個案,仍然在7天平均線以下,但病毒檢測總數比上週低,本週做了接近10萬個檢測,14天平均確診率維持在3%。

Ghaly醫生指,在9月13日之後,各地的7天平均確診率都有輕微上升,而各地的急症室求醫個案和入院率,在9月20日之後都輕微上升。

Ghaly醫生表示,預計未來一個月確診患者入院個案會增加近九成,預計會有接近5,000人入院,他指之前已經成功地將入院人數降低,但未來醫院要處理新型肺炎患者加上流感患者,還有其他醫療服務,屆時醫療機構壓力會大增,因此民眾仍然不能鬆懈。

目前全州有25個縣仍然處於紫色級別,即疫情最嚴重,19個縣處於紅色級別,11個縣屬於中等的橙色級別,疫情最輕的黃色就只有3個縣。

Ghaly醫生預告下週將會有16個縣的等級有變,而目前情況表明,加州這個疫情等級系統正在起作用,不過他也強調經濟活動重開,民眾有更多機會接觸到不是經常在一起的人,意味著感染病毒風險會增加。

他再次呼籲民眾不要鬆懈,而且流感季節已經到來,民眾更加要注意,並要及早接種流感疫苗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。