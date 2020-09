【KTSF】

中半島Burlingame市的Washington公園周六發生致命意外,一名人士在公園內野餐時,被墮下的樹枝擊中,傷重不治,另外兩人嚴重受傷。

Burlingame市府周日在Facebook專頁公布上述消息,死者居住在San Mateo市,他被一段長60呎的樹枝擊中死亡,Washington公園位於Burlingame大街夾Carolan大街,市中心以東。

而根據San Mateo縣法醫官對本台記者透露,死者是華裔女子Bena Ng, 現年29歲。

事件中還有兩人嚴重受傷,截至周日下午仍然留醫,市府官員呼籲民眾暫時避免到公園附近的Carolan大街,讓警方進行調查。

