全美十州至少41人疑進食黑木耳後染沙門氏菌

聯邦疾控中心(CDC)表示,南加州一間食品公司所分銷的黑木耳,懷疑在加州在內的10個州分引起沙門氏菌爆發,至今已經有至少41人患病,年齡由兩歲至74歲不等,患者中有4人需要入院留醫。

懷疑有問題的木耳是6袋5磅裝的Shirakiku brand Black Fungus(Kikurage),由Wismettac Asian Foods分銷,只供應給美國超過30個州和加拿大BC省份的餐廳,並不會直接賣給消費者。

CDC表示,從今年1月21日至8月26日期間,總共有41人懷疑進食黑木耳後感染沙門氏菌。

CDC指出,有4個病例群組是在3個不同州分的拉麵店發現,而與這些群組有關的9個人當中,有8個表示曾經吃了拉麵中的木耳。

加州公共衛生局早前在這些中國進口的黑木耳上發現沙門氏菌,分銷商隨即在星期三自願回收貨品,購入這些黑木耳的餐廳,也已經獲通知要銷毀貨品。

