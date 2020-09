國會如不提供援助 美國逾7萬航空從業員或將失業

【KTSF】

聯邦政府對於全國航空公司的薪資資助將於10日1日到期,如果國會在限期前仍未通過任何的援助法案,全國最多76,000名航空從業員將會一夜之間失業。

如果國會或白宮未有通過任何的援助措施,美國航空的空服員Phillip Delahunty將於10月1日被遣散,他表示,很多人收到遣散的信件,他們非常失望。

作為全世界最大型的航空公司,美航今年疫情爆發前有14萬名員工,但受到疫情的衝擊,當聯邦政府的薪資補助在10月1日用完後,大約三成員工,即是大約19,000人會被遣散,全美有15個城市的空運服務將於10月7日起受影響。

美航的行政總裁表示,公司的裁員決定不是一個好的辦法,但國會及聯邦政府連一個援助的方案都沒有達成。

全國多個航空公的的代表以及工會領袖,本星期在國會外集會,促請聯邦政府撥出額外250億元的薪資撥款,去拯救航空公司及員工,這筆錢最少能保住這76,000人的飯碗,直到明年3月。

民主及共和兩黨罕有地都支持要撥款協助航空業,不過第二輪的經濟援助方案討論仍然未有進展。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。