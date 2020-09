紐約華婦被人點火燒衫 舊金山周六舉行亞裔反歧視集會（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

兩個多月前,紐約一名89歲的華裔婦人在街上無故被掌摑,然後被人點火燒衫的案件,雖然兩名年僅13歲的非裔疑犯已經被捕,但就觸發一場名為「They can’t burn us all」,亞裔團結,反對歧視的運動,本星期六將會在舊金山舉辦大型集會與遊行。

兩個多月前,紐約一名89歲的華裔老婦在街上步行時,無故被人掌摑,然後再被人點火燒衫,警方後來拘捕了兩名年僅13歲的非裔疑犯。

事件引起了紐約兩名華裔藝人余嘉豪(China Mac)及范慶鴻(William Lex Ham)的關注。

范慶鴻說:「新聞上,警方以至民選官員,沒有人認真對待這件事,直至我們發聲,直至我們號召民眾上街,為這名婦人討公道。」

因為這宗案件,余嘉豪及范慶鴻認為亞裔受夠了,是時候要站出來,反抗任何形式的仇視罪行,於是他們成立了一個名為「They can’t burn us all」,「他們燒不光我們」的運動,先後在紐約及洛杉磯舉行集會,呼籲亞裔團結,勇敢對抗仇視罪行。

兩星期前,他們原定在舊金山舉行集會,不過受到空氣質素的影響,集會最終改到本星期六。

余嘉豪說:「我們不知道未來會發生什麼事,我們現在能夠做的是保護自己,不再等他人來保護我們,我們會站出來,告訴大家,我們不會再啞忍。」

集會將於星期六下午1時開始,參加者在市府外集合,會有一連串的表演活動,大約下午兩時,一行人會由市府遊行到華埠,計劃在花園角舉行最終集會,參加者必須要戴上口罩,並保持社交距離。

招霞說:「我們要為我們自己挺身,如果旁邊的人被打,我不去幫他,下次我被打,亦沒有人來幫我,希望大家拿出這股義氣及勇氣出來,為我們自己的社區出聲,更重要的是,這個聚會不是鼓勵大家去用種族歧視去對付種族歧視,我們應該更團結起來,去為自己自強。」

主辦單位希望參加者當日盡量穿著黑色或深色的上衣,以示團結,亦請大家不要帶任何具有政治意味或選舉性質的標語。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。