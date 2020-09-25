紐約華婦被人點火燒衫 舊金山周六舉行亞裔反歧視集會（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

兩個多月前，紐約一名89歲的華裔婦人在街上無故被掌摑，然後被人點火燒衫的案件，雖然兩名年僅13歲的非裔疑犯已經被捕，但就觸發一場名為「They can’t burn us all」，亞裔團結，反對歧視的運動，本星期六將會在舊金山舉辦大型集會與遊行。

兩個多月前，紐約一名89歲的華裔老婦在街上步行時，無故被人掌摑，然後再被人點火燒衫，警方後來拘捕了兩名年僅13歲的非裔疑犯。

事件引起了紐約兩名華裔藝人余嘉豪（China Mac）及范慶鴻（William Lex Ham）的關注。

范慶鴻說：「新聞上，警方以至民選官員，沒有人認真對待這件事，直至我們發聲，直至我們號召民眾上街，為這名婦人討公道。」

因為這宗案件，余嘉豪及范慶鴻認為亞裔受夠了，是時候要站出來，反抗任何形式的仇視罪行，於是他們成立了一個名為「They can’t burn us all」，「他們燒不光我們」的運動，先後在紐約及洛杉磯舉行集會，呼籲亞裔團結，勇敢對抗仇視罪行。

兩星期前，他們原定在舊金山舉行集會，不過受到空氣質素的影響，集會最終改到本星期六。

余嘉豪說：「我們不知道未來會發生什麼事，我們現在能夠做的是保護自己，不再等他人來保護我們，我們會站出來，告訴大家，我們不會再啞忍。」

集會將於星期六下午1時開始，參加者在市府外集合，會有一連串的表演活動，大約下午兩時，一行人會由市府遊行到華埠，計劃在花園角舉行最終集會，參加者必須要戴上口罩，並保持社交距離。

招霞說：「我們要為我們自己挺身，如果旁邊的人被打，我不去幫他，下次我被打，亦沒有人來幫我，希望大家拿出這股義氣及勇氣出來，為我們自己的社區出聲，更重要的是，這個聚會不是鼓勵大家去用種族歧視去對付種族歧視，我們應該更團結起來，去為自己自強。」

主辦單位希望參加者當日盡量穿著黑色或深色的上衣，以示團結，亦請大家不要帶任何具有政治意味或選舉性質的標語。

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