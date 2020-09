【KTSF】

一間生產布口罩的公司捐了一萬個布口罩給舊金山社區青年中心,將會分發給市內的青少年以及長者。

社區青年中心行政主任溫靜婷(Sarah Wan)說:「這一萬個口罩會通過不同途徑,包括列治文區即將舉行的中秋節街會,以及每逢星期日我們在華埠Grant街步行街時,我們都會派給有需要的人,青少年以及長者,這些布口罩對於許多對醫藥口罩有敏感的人士,或者覺得戴布口罩較舒服的人士,提供另一個選擇。」

這些布口罩市價5元一個,由OneMask公司捐出,公司的創辦人高中時代已經認識,後來各有發展,疫情期間,他們的事業受到影響,結果又走在一起,創辦公司生產布口罩,做生意之餘也熱心公益,至今已經捐出20萬個口罩給灣區、中谷以及南加州的居民。

