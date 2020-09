【KTSF】

國家氣象局預測,灣區本週末會出現熱浪,高溫加上乾燥和大風的天氣,大大增加發生山火的危險,氣象局發出火災警示。

氣象局表示,這個週末灣區的氣溫會急劇上升,日間最高氣溫將高達華氏90度至100度,較正常氣溫高出15到20度,要等到下星期才會逐漸降溫。

除了炎熱之外,灣區會吹離岸風,即是風從內陸吹向海洋,會十分乾燥和大風,幾樣天氣因素結合起來,大大增加發生山火的機會。

氣象局對北灣以及東灣山區發出火災警示,星期六早上11點開始生效,另外預測沿海地區星期四黃昏開始到星期六會有大浪,計劃到海灘消暑的人士要提高警覺。

