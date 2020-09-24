美國首次申領失業金人數仍高 國會紓困方案未有著落

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聯邦勞工部數據顯示，上星期首次申領失業金人數有87萬人，略為高過華爾街預期，反映出當前的經濟仍未走出困境，特別是新一輪刺激經濟紓困方案仍未有著落。

另一方面，眾議院民主黨人正準備新一輪總值2.4萬億元的刺激經濟紓困方案，當中包含有提供額外的失業紓困金，直接派錢，對小商業提供額外的薪資保障計劃貸款，以及對航空業的額外救助等。

眾議院可能最快在下星期表決這個方案，但細節仍有待商討。

民主黨人也尋求就紓困方案與白宮重開談判，雙方在上個月因為分歧很大，導致談判陷入僵局，因此民主黨人將紓困方案的規模縮小到2.4萬億元。

眾議院民主黨人在5月時通過3萬億元的紓困救助方案，本月初，參議院民主黨人阻撓大約5千億元的共和黨方案，共和黨人後來在7月提出大約1萬億元的紓困方案，但兩黨的談判未有突破，民主黨因此也將紓困計劃的規模縮減。

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