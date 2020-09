美國首次申領失業金人數仍高 國會紓困方案未有著落

【KTSF】

聯邦勞工部數據顯示,上星期首次申領失業金人數有87萬人,略為高過華爾街預期,反映出當前的經濟仍未走出困境,特別是新一輪刺激經濟紓困方案仍未有著落。

另一方面,眾議院民主黨人正準備新一輪總值2.4萬億元的刺激經濟紓困方案,當中包含有提供額外的失業紓困金,直接派錢,對小商業提供額外的薪資保障計劃貸款,以及對航空業的額外救助等。

眾議院可能最快在下星期表決這個方案,但細節仍有待商討。

民主黨人也尋求就紓困方案與白宮重開談判,雙方在上個月因為分歧很大,導致談判陷入僵局,因此民主黨人將紓困方案的規模縮小到2.4萬億元。

眾議院民主黨人在5月時通過3萬億元的紓困救助方案,本月初,參議院民主黨人阻撓大約5千億元的共和黨方案,共和黨人後來在7月提出大約1萬億元的紓困方案,但兩黨的談判未有突破,民主黨因此也將紓困計劃的規模縮減。

