聯航將率先在舊金山國際機場為乘客提供新冠病毒檢測

【KTSF 梁秋玉報導】

聯航(United Airlines)周四宣佈,將成為全美第一個在機場為乘客提供新冠病毒檢測的航空公司,這個試行計劃將從10月15日起,率先在舊金山國際機場啟動。

從10月15號開始,入境夏威夷的訪客,如果提供72小時內的新冠病毒檢測陰性結果,入境後就無須強制自我隔離14天。

而前往夏威夷最多的航班就是聯合航空,因此聯航率先從10月15號開始,在舊金山國際機場與Abbott Labs合作,為聯航乘客提供當日登機前的快速檢測服務,15分鐘左右就能拿到檢測結果,費用由250元起跳。

另一個選擇是郵寄方式,這個方法需要乘客至少提前10天,要求一個郵寄的檢測套件寄到家中,之後在72小時內再提供檢測樣本,費用是80元。

聯航表示,如果這個試行計劃成功,將於年底前擴展至其他城市。

另外,從今年7月開始,聯航也率先與GoHealth Urgent Care合作,為聯航的國際航班空服人員做新冠病毒檢測,聯航目前將該計劃擴展至聯航的國際旅客,凡願意登機前做檢測的旅客,可以提前上GoHealth Urgent Care網站搜尋SFO COVID19 testing,然後預約在舊金山機場國際航班大廳檢測站的檢測時間,並可以在15分鐘左右拿到檢測結果。

