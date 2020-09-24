特朗普拒承諾一旦落選會和平移交權力

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統周三表示，一旦落選，他不會承諾和平過渡權力。

特朗普在2016年競選總統時曾拒絕透露是否會接受投票結果，他周三再次提出這個的觀點。

特朗普說：「我們會看發生何事，我一直強烈抱怨郵遞選票，郵遞選票是場災難。」

他不承諾大選後的和平移交權力，根源在於他所說的選票擔憂，他擔心廣泛的郵寄投票過程中會充滿欺詐，他認為郵遞投票是錯誤的。

特朗普此前曾表示，如果拜登勝選，那只能說明選舉被「操縱」，他也暗示選舉結果的爭議，可能會一直訴訟到最高法院。

全國民意調查目前顯示，特朗普仍落後於拜登，但是針對各個州的民意調查，卻發現兩人的支持度相差不多，最重要的是關鍵搖擺州的選民如何取態。

民主黨人一直擔心，特朗普可能會試圖利用總統的權力，在落選後繼續執政，聯邦眾議長普洛西在夏季時表示，如果特朗普拒絕接受選舉結果，則會被趕出白宮。

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