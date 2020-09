特朗普拒承諾一旦落選會和平移交權力

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統周三表示,一旦落選,他不會承諾和平過渡權力。

特朗普在2016年競選總統時曾拒絕透露是否會接受投票結果,他周三再次提出這個的觀點。

特朗普說:「我們會看發生何事,我一直強烈抱怨郵遞選票,郵遞選票是場災難。」

他不承諾大選後的和平移交權力,根源在於他所說的選票擔憂,他擔心廣泛的郵寄投票過程中會充滿欺詐,他認為郵遞投票是錯誤的。

特朗普此前曾表示,如果拜登勝選,那只能說明選舉被「操縱」,他也暗示選舉結果的爭議,可能會一直訴訟到最高法院。

全國民意調查目前顯示,特朗普仍落後於拜登,但是針對各個州的民意調查,卻發現兩人的支持度相差不多,最重要的是關鍵搖擺州的選民如何取態。

民主黨人一直擔心,特朗普可能會試圖利用總統的權力,在落選後繼續執政,聯邦眾議長普洛西在夏季時表示,如果特朗普拒絕接受選舉結果,則會被趕出白宮。

