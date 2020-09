特朗普為持聯邦醫療保險長者送兩百元醫療卡買處方藥

【KTSF】

特朗普總統周四為持聯邦醫療保險的長者送上了大禮,每人兩百元的醫療卡用來支付處方藥。

特朗普說:「美國優先健保計畫,包括又一個歷史性的條款,嘉惠我們3,300萬聯邦醫保受益者,很快就會收到200元的卡,可以用來支付處方藥,這是創舉,這個卡很棒,幾星期後就會寄出去,我向來照顧我們很棒的長者,拜登不會這麼做的。」

特朗普周四在北卡羅萊納州公布他的美國優先健保計畫(The America first health care plan)將會簽署行政命令來保護有疾病在身的人。

特朗普說:「我的計畫延伸可負擔保險選擇,降低處方藥價格,將會終結沒料到的醫療費用,透過價格透明、簡化官僚主義、加速革新、強力保護聯邦醫療保險,保護有疾病在身的人,增加公平性。」

特朗普一直想廢除奧巴馬健保,批評民主黨的健保是社會主義噩夢

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。