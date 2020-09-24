特朗普為持聯邦醫療保險長者送兩百元醫療卡買處方藥

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特朗普總統周四為持聯邦醫療保險的長者送上了大禮，每人兩百元的醫療卡用來支付處方藥。

特朗普說：「美國優先健保計畫，包括又一個歷史性的條款，嘉惠我們3,300萬聯邦醫保受益者，很快就會收到200元的卡，可以用來支付處方藥，這是創舉，這個卡很棒，幾星期後就會寄出去，我向來照顧我們很棒的長者，拜登不會這麼做的。」

特朗普周四在北卡羅萊納州公布他的美國優先健保計畫（The America first health care plan）將會簽署行政命令來保護有疾病在身的人。

特朗普說：「我的計畫延伸可負擔保險選擇，降低處方藥價格，將會終結沒料到的醫療費用，透過價格透明、簡化官僚主義、加速革新、強力保護聯邦醫療保險，保護有疾病在身的人，增加公平性。」

特朗普一直想廢除奧巴馬健保，批評民主黨的健保是社會主義噩夢

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