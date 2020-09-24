野生浣熊大白天在金門公園出沒 完全不怕人

【KTSF 郭柟報導】

舊金山金門公園最近有人見到一群野生浣熊在大白天出沒，而且牠們不怕人，為甚麼會出現這個現象呢？

浣熊一般是夜行動物，但是舊金山居民Heather Buren前幾日下午帶狗散步，來到金門公園這個木橋時，就被一群野生浣熊包圍。

Buren形容，那班浣熊當時攻擊她，她於是要擺脫牠們，另外有狗主都擔心浣熊會襲擊她的狗。

有住在附近的居民甚至表示，有浣熊住在她家後院的大樹上，大白天爬下來，鑽進屋底，她形容這現象前所未見。

除了浣熊之外，另外都有人指見到市區有野生土狼。

專家指出，這個現象是人類餵飼野生動物的後果。

舊金山動物管控局主任John Skeel說：「你一餵飼牠們，牠們就會返回同一地方討吃，以及變得不怕人類，改變牠們的習性，令牠們不再野外覓食，不只傷害牠們，也會害到人類。」

動物生態學家Jonathan Young說：「浣熊聚集而又無保持社交距離，代表高機會傳播病毒，有時傳染給我們的寵物，甚至傳染我們。」

他們又表示，浣熊一般是不會攻擊人類，所以不應太擔心有危險，見到野生動物時，不要跟牠們接觸，盡量保持距離，再重申不要餵飼牠們，因為野生動物不需吃人類食物，因為對他們有害，是垃圾食物，所以不要餵飼浣熊。

市府已經發出告示牌，叫人不要餵飼浣熊，又提醒大家餵飼野生動物是違法行為，最高可被罰款1,000元，或監禁6個月。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。