野生浣熊大白天在金門公園出沒 完全不怕人

【KTSF 郭柟報導】

舊金山金門公園最近有人見到一群野生浣熊在大白天出沒,而且牠們不怕人,為甚麼會出現這個現象呢?

浣熊一般是夜行動物,但是舊金山居民Heather Buren前幾日下午帶狗散步,來到金門公園這個木橋時,就被一群野生浣熊包圍。

Buren形容,那班浣熊當時攻擊她,她於是要擺脫牠們,另外有狗主都擔心浣熊會襲擊她的狗。

有住在附近的居民甚至表示,有浣熊住在她家後院的大樹上,大白天爬下來,鑽進屋底,她形容這現象前所未見。

除了浣熊之外,另外都有人指見到市區有野生土狼。

專家指出,這個現象是人類餵飼野生動物的後果。

舊金山動物管控局主任John Skeel說:「你一餵飼牠們,牠們就會返回同一地方討吃,以及變得不怕人類,改變牠們的習性,令牠們不再野外覓食,不只傷害牠們,也會害到人類。」

動物生態學家Jonathan Young說:「浣熊聚集而又無保持社交距離,代表高機會傳播病毒,有時傳染給我們的寵物,甚至傳染我們。」

他們又表示,浣熊一般是不會攻擊人類,所以不應太擔心有危險,見到野生動物時,不要跟牠們接觸,盡量保持距離,再重申不要餵飼牠們,因為野生動物不需吃人類食物,因為對他們有害,是垃圾食物,所以不要餵飼浣熊。

市府已經發出告示牌,叫人不要餵飼浣熊,又提醒大家餵飼野生動物是違法行為,最高可被罰款1,000元,或監禁6個月。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。