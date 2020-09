民調指六成受訪者認為大法官遺缺應由下屆總統提命

【KTSF】

根據CNN做的民調,六成的美國人傾向已故大法官Ruth Ginsburg的遺缺由下屆總統提命。

在這次民調中,有97%民主黨受訪者,59%無黨派和17%共和黨認為大法官的遺缺應由下屆總統提名,上次的遺缺是在2016年也是大選年,大法官Antonin Scalia過世,民意跟這次剛好相反,當時57%受訪者認為應該由時任總統奧巴馬提名,而不是11月大選後的新總統。

特朗普總統說,他希望大法官的提名確認在大選前完成。

特朗普說:「我認為最終將由最高法院決定,有九位大法官是很重要的,這次選舉是民主黨的騙局,這是騙局,這騙局最終由最高法院來審理,我認為四對四根本不是理想的情況。」

特朗普計畫在週六宣布提名人選,共和黨人催促下個月就舉行公聽會,那將會是現代史上最快速的大法官提名確認過程。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。