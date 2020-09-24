民調指六成受訪者認為大法官遺缺應由下屆總統提命

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根據CNN做的民調，六成的美國人傾向已故大法官Ruth Ginsburg的遺缺由下屆總統提命。

在這次民調中，有97%民主黨受訪者，59%無黨派和17%共和黨認為大法官的遺缺應由下屆總統提名，上次的遺缺是在2016年也是大選年，大法官Antonin Scalia過世，民意跟這次剛好相反，當時57%受訪者認為應該由時任總統奧巴馬提名，而不是11月大選後的新總統。

特朗普總統說，他希望大法官的提名確認在大選前完成。

特朗普說：「我認為最終將由最高法院決定，有九位大法官是很重要的，這次選舉是民主黨的騙局，這是騙局，這騙局最終由最高法院來審理，我認為四對四根本不是理想的情況。」

特朗普計畫在週六宣布提名人選，共和黨人催促下個月就舉行公聽會，那將會是現代史上最快速的大法官提名確認過程。

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