San Mateo縣餐廳可重開室內堂食 老闆食客有何感想

San Mateo縣府周二獲准放寬至紅色疫情階段,縣府批准重開餐廳室內堂食,有餐廳周三重開,老闆和顧客有甚麼感想呢?

位於中半島Brisbane市的迴轉火鍋店-鮮味鍋,周三晚重開室內堂食,老闆鄧先生(Gordon Tang)感到很高興。

鄧先生說:「當然高興,因為不用再將桌椅搬來搬去,我們之前關閉了一段期間,所以無生意,但是現在不斷賺回來。」

鄧先生又表示,雖然有開放戶外堂食,但是在戶外大風環境下,打邊爐對顧客始終不方便。

為了準備室內堂食,他們都有採取防疫措施,例如在迴轉運輸帶上火鍋的食物,全部會要用膠盒裝住、座位之間要保持社交距離,以及經常消毒清潔餐具等。

不過在同一個地點的,越南餐廳就表示仍然擔心疫情,所以暫時不會重開室內堂食。

San Mateo縣府周二宣佈,餐廳可以在符合衛生指引下重開室內堂食,最多容納25%人數,或者最多100人。

中半島南舊金山的半島豪苑酒家,周三第一天重開室內堂食,有很多顧客急不及待回來飲茶。

有顧客形容是歷史性的一刻,也有顧客說等得太久,現在重開堂食很開心。

半島豪苑酒家市場經理Christina Liu說:「客人入門口前,我們會自動量體溫,我們又訂購了大批消毒碗櫃,所以客人有時拿到碗碟時,仍然是熱的,就因為剛從消毒碗櫃拿出來的,而且所有員工都要戴口罩和手套,客人見到都會很放心。」

不過她又表示,即使重開堂食,未能填補過去幾個月的生意損失,但盡量靠外賣和戶外堂食方式幫補。

