San Mateo縣餐廳可重開室內堂食 老闆食客有何感想

【KTSF 郭柟報導】

San Mateo縣府周二獲准放寬至紅色疫情階段，縣府批准重開餐廳室內堂食，有餐廳周三重開，老闆和顧客有甚麼感想呢？

位於中半島Brisbane市的迴轉火鍋店-鮮味鍋，周三晚重開室內堂食，老闆鄧先生（Gordon Tang）感到很高興。

鄧先生說：「當然高興，因為不用再將桌椅搬來搬去，我們之前關閉了一段期間，所以無生意，但是現在不斷賺回來。」

鄧先生又表示，雖然有開放戶外堂食，但是在戶外大風環境下，打邊爐對顧客始終不方便。

為了準備室內堂食，他們都有採取防疫措施，例如在迴轉運輸帶上火鍋的食物，全部會要用膠盒裝住、座位之間要保持社交距離，以及經常消毒清潔餐具等。

不過在同一個地點的，越南餐廳就表示仍然擔心疫情，所以暫時不會重開室內堂食。

San Mateo縣府周二宣佈，餐廳可以在符合衛生指引下重開室內堂食，最多容納25%人數，或者最多100人。

中半島南舊金山的半島豪苑酒家，周三第一天重開室內堂食，有很多顧客急不及待回來飲茶。

有顧客形容是歷史性的一刻，也有顧客說等得太久，現在重開堂食很開心。

半島豪苑酒家市場經理Christina Liu說：「客人入門口前，我們會自動量體溫，我們又訂購了大批消毒碗櫃，所以客人有時拿到碗碟時，仍然是熱的，就因為剛從消毒碗櫃拿出來的，而且所有員工都要戴口罩和手套，客人見到都會很放心。」

不過她又表示，即使重開堂食，未能填補過去幾個月的生意損失，但盡量靠外賣和戶外堂食方式幫補。

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