【KTSF 黃恩光報導】

一名居住在舊金山Crocker Amazon區的華裔婆婆周三晚離家後失蹤。

舊金山警方發布的消息指出,失蹤的長者姓梁,警方表示,66歲的Huan Mei Liang居住在Crocker Amazon區Cordova街300號地段,她身高5呎5吋,體重100磅,黑色頭髮,棕色眼睛,身穿紅色外套和黑色長褲。

警方表示,梁婆婆身體有問題,如果市民看見她,應該打911,並告訴接線生梁婆婆身處的位置。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。