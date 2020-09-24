蓬佩奧呼籲美國地方官員提防中國外交官

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美國國務卿蓬佩奧提醒各級美國地方政府官員，須提防被中國外交官招攬及滲透，又說華府正審視兩個與中方統戰部有聯繫的組織。

蓬佩奧在威斯康星州議會演說，指中國外交官的招攬示好，可能是北京外宣及間諜行動的一部分，呼籲各州以至地方層面的官員保持警惕。

蓬佩奧表示：「要知道當一位中國外交官與你接觸時，很可能不是本著真正合作或友誼的精神。疫情旅遊限制解除後若有人邀請去中國，你要問問旅費誰付，是否直接或間接與中共有關聯。」

他點名兩個民間組織，「美中人民友好協會」和「中國和平統一促進會」，與中共統戰部有聯繫。

國務院懷疑這兩個組織試圖影響美國院校、商界和地方政客，包括利用姊妹城市計劃作滲透，正審查其在美國的活動。

蓬佩奧同時批評北京施壓美國州政府，不得承認或與台灣往來，呼籲地方政府與商界不應受中共威脅。他又提到香港現況是中共破壞承諾的實例，而美國已盡力支持港人。

至於新疆議題，蓬佩奧指正斟酌用何字眼形容新疆情況，因「種族滅絕」此類控極為嚴重，華府用字須精準。

在北京，中國外交部表示，中方沒有興趣、也從未干涉美國內政，指民間團體與美國各級政府交流光明磊落，批評蓬佩奧是說謊。

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