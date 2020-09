蓬佩奧呼籲美國地方官員提防中國外交官

【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧提醒各級美國地方政府官員,須提防被中國外交官招攬及滲透,又說華府正審視兩個與中方統戰部有聯繫的組織。

蓬佩奧在威斯康星州議會演說,指中國外交官的招攬示好,可能是北京外宣及間諜行動的一部分,呼籲各州以至地方層面的官員保持警惕。

蓬佩奧表示:「要知道當一位中國外交官與你接觸時,很可能不是本著真正合作或友誼的精神。疫情旅遊限制解除後若有人邀請去中國,你要問問旅費誰付,是否直接或間接與中共有關聯。」

他點名兩個民間組織,「美中人民友好協會」和「中國和平統一促進會」,與中共統戰部有聯繫。

國務院懷疑這兩個組織試圖影響美國院校、商界和地方政客,包括利用姊妹城市計劃作滲透,正審查其在美國的活動。

蓬佩奧同時批評北京施壓美國州政府,不得承認或與台灣往來,呼籲地方政府與商界不應受中共威脅。他又提到香港現況是中共破壞承諾的實例,而美國已盡力支持港人。

至於新疆議題,蓬佩奧指正斟酌用何字眼形容新疆情況,因「種族滅絕」此類控極為嚴重,華府用字須精準。

在北京,中國外交部表示,中方沒有興趣、也從未干涉美國內政,指民間團體與美國各級政府交流光明磊落,批評蓬佩奧是說謊。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。