全美多市爆抗議警暴示威 兩警中槍疑犯被捕

【KTSF 江良慧報導】

肯塔基州一個大陪審團決定不就Breonna Taylor命案起訴涉事警察後，全國多個城市周三晚都有抗議示威，在Louisville市的示威，有兩名警察中槍，涉嫌開槍的人已經被捕。

從Louisville到洛杉磯，阿特蘭大到紐約，數以千計的人聚集抗議，不因Breonna Taylor的死起訴3名警察，死者母親的代表律師Lonita Baker就指責肯塔基州司法部長失職。

Baker說：「Daniel Cameron失職，他需要學習肯塔基的自衛的法律，因為正如他昨天所說，他搞錯了。」

Louisville警方在半年多前執行搜查令時，開槍殺死Taylor，肯塔基州長Andy Beshear再次呼籲要公佈更多大陪審團如何得出決定的詳情。

Beshear說：「我把真相告訴肯塔基居民，但他們需要看到真相，看到證據，看看大陪審團可能看過的，或是調查員或司法部長所看過的。」

周三晚在Louisville的抗議演變成騷亂，有人乘機搶掠，警方宣布拘捕了127人，期間有人報案說有槍聲，兩名警員接報到場調查時也中槍，不過沒有生命危險，而涉事的26歲疑犯Larynzo Johnson已經被捕。

Louisville所在Jefferson縣，周三晚9時後開始實施宵禁，周四晚也繼續。

臨時警察局長Robert Schroeder說：「我們根據看到的情況，調整每晚的應變，預計你們看到今晚的應變，會與昨晚很類似。」

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