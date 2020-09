全美多市爆抗議警暴示威 兩警中槍疑犯被捕

【KTSF 江良慧報導】

肯塔基州一個大陪審團決定不就Breonna Taylor命案起訴涉事警察後,全國多個城市周三晚都有抗議示威,在Louisville市的示威,有兩名警察中槍,涉嫌開槍的人已經被捕。

從Louisville到洛杉磯,阿特蘭大到紐約,數以千計的人聚集抗議,不因Breonna Taylor的死起訴3名警察,死者母親的代表律師Lonita Baker就指責肯塔基州司法部長失職。

Baker說:「Daniel Cameron失職,他需要學習肯塔基的自衛的法律,因為正如他昨天所說,他搞錯了。」

Louisville警方在半年多前執行搜查令時,開槍殺死Taylor,肯塔基州長Andy Beshear再次呼籲要公佈更多大陪審團如何得出決定的詳情。

Beshear說:「我把真相告訴肯塔基居民,但他們需要看到真相,看到證據,看看大陪審團可能看過的,或是調查員或司法部長所看過的。」

周三晚在Louisville的抗議演變成騷亂,有人乘機搶掠,警方宣布拘捕了127人,期間有人報案說有槍聲,兩名警員接報到場調查時也中槍,不過沒有生命危險,而涉事的26歲疑犯Larynzo Johnson已經被捕。

Louisville所在Jefferson縣,周三晚9時後開始實施宵禁,周四晚也繼續。

臨時警察局長Robert Schroeder說:「我們根據看到的情況,調整每晚的應變,預計你們看到今晚的應變,會與昨晚很類似。」

