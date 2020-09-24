在KTSF工作長達39年電視台經理Dave Baker正式退休（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在KTSF26台工作長達39年的電視台經理（Station Manager）Dave Baker宣佈正式退休，周三是他在崗工作的最後一天，帶大家認識這位KTSF的幕後菁英。

Baker 1981年加入KTSF，當時電視台仍在San Bruno山上，Baker最開始負責攝影及主控室的工作，很多時候需要上大夜班，而且設備也經常出故障。

Baker說：「我告訴人們，他們通常稱我是”一週奇蹟”，他們這樣叫我的原因是，我剛開始工作時，他們告訴我我不會做超過一星期，但我在這裡做了39年，所以我一定做了些對的事情。」

1989年2月，KTSF製作的粵語新聞直播節目正式開播，也是美國首個直播的中文新聞節目，Baker是新聞製作團隊的一員，後來更成為製作部總監，KTSF演播室的很多道具和燈光都是Baker親手設計、製作和安裝。

Baker說：「當我們搬進這個辦公室，房間裡沒有任何東西，所以最後我安裝這些燈，以及所有演播用道具，我也是新聞攝影師，也拍攝過紀錄片和其他節目，我在這裡做了很多拍攝和剪輯，儘管我不說中文，我也能幫忙。」

在眾多的節目製作中，令他印象最深刻的經歷之一就是去北京，參與報導2008年北京奧運，他說自己去過北京幾次，每次都是夏天，天氣熱而且空氣不好，但是北京奧運那一年，讓他看到了不同的北京。

Baker說：「為了奧運，他們關閉了所有工廠，天空是美麗和藍色的，非常漂亮和美麗的城市，我們很開心，做了很多現場直播報導，我們在那裡也有團隊，幫助我們拍攝製作新聞。」

兩年前Baker升任電視台經理，處理的工作更多，問他為甚麼可以在KTSF工作至退休，他說：「KTSF 是一個很棒的工作地方，我之前也在其他電視台工作過，這裡像一個家，每個都互相認識，而且關係很好，有很多靈活性，因為我們不屬於大公司，是家庭式經營。」

周三是Baker在KTSF的最後一天，電視台老闆和總經理等都親自出席他的歡送儀式，而退休後的他有何計劃呢？

Baker說：「大概經常要遛狗，因為也不能去哪裡做任何事情，所以不是最好時間退休，但是正確的時候退休。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。