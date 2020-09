在KTSF工作長達39年電視台經理Dave Baker正式退休（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

在KTSF26台工作長達39年的電視台經理(Station Manager)Dave Baker宣佈正式退休,周三是他在崗工作的最後一天,帶大家認識這位KTSF的幕後菁英。

Baker 1981年加入KTSF,當時電視台仍在San Bruno山上,Baker最開始負責攝影及主控室的工作,很多時候需要上大夜班,而且設備也經常出故障。

Baker說:「我告訴人們,他們通常稱我是”一週奇蹟”,他們這樣叫我的原因是,我剛開始工作時,他們告訴我我不會做超過一星期,但我在這裡做了39年,所以我一定做了些對的事情。」

1989年2月,KTSF製作的粵語新聞直播節目正式開播,也是美國首個直播的中文新聞節目,Baker是新聞製作團隊的一員,後來更成為製作部總監,KTSF演播室的很多道具和燈光都是Baker親手設計、製作和安裝。

Baker說:「當我們搬進這個辦公室,房間裡沒有任何東西,所以最後我安裝這些燈,以及所有演播用道具,我也是新聞攝影師,也拍攝過紀錄片和其他節目,我在這裡做了很多拍攝和剪輯,儘管我不說中文,我也能幫忙。」

在眾多的節目製作中,令他印象最深刻的經歷之一就是去北京,參與報導2008年北京奧運,他說自己去過北京幾次,每次都是夏天,天氣熱而且空氣不好,但是北京奧運那一年,讓他看到了不同的北京。

Baker說:「為了奧運,他們關閉了所有工廠,天空是美麗和藍色的,非常漂亮和美麗的城市,我們很開心,做了很多現場直播報導,我們在那裡也有團隊,幫助我們拍攝製作新聞。」

兩年前Baker升任電視台經理,處理的工作更多,問他為甚麼可以在KTSF工作至退休,他說:「KTSF 是一個很棒的工作地方,我之前也在其他電視台工作過,這裡像一個家,每個都互相認識,而且關係很好,有很多靈活性,因為我們不屬於大公司,是家庭式經營。」

周三是Baker在KTSF的最後一天,電視台老闆和總經理等都親自出席他的歡送儀式,而退休後的他有何計劃呢?

Baker說:「大概經常要遛狗,因為也不能去哪裡做任何事情,所以不是最好時間退休,但是正確的時候退休。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。