舊金山市參事馬兆明隔離兩周已沒病徵 相信已康復

【KTSF 陳嘉琪報道】

代表舊金山日落區的市參事馬兆明，一個月前確診新冠狀病毒，馬兆明（Gordon Mar）表示，在家中隔離兩星期後，他已經沒有出現任何病徵，相信自己已經康復。

大約一個月前，市參事馬兆明宣布自己確診新冠狀病毒，他的家人隨即接受測試，結果呈陰性，馬兆明在家中自我隔離了兩星期，他表示，確診後的生活與日常無異。

馬兆明說：「我當時覺得疲倦，我有一點頭痛，失去了一點嗅覺，但病徵很輕微，沒有一般流感嚴重。」

馬兆明表示，現在已經沒有任何病徵，他認為自己已經康復，他亦諮詢過家庭醫生及衛生局的意見，兩者都認為沒有需要再做檢測。

馬兆明說：「健康指引基本上是說，患者需要隔離兩星期，如無發燒或其他病徵，應被視為康復，而且並不會傳播病毒，我確診至今已有一個月，我感覺我已康復。」

東北醫療中心醫務及質管總監林偉恆醫生（Jackie Lam）說：「如果確診了有新冠狀病毒的話，衛生局都會建議病人自我隔離大約兩星期左右，兩星期後，如果症狀是痊癒的話，通常亦不再經過檢查，就可以脫離隔離狀態。」

雖然在確診前馬兆明與家人曾經去過Tahoe度假，但至今仍不確定感染源頭，藉著自己染病的經歷，馬兆明希望提醒民眾，時刻要做足衛生措施，感到身體有不妥就去做檢測。

位於日落區Noriega街的東北醫療中心，每日下午2時到3時讓東北會員預約做檢測，一星期五天大約可以做60個，東北表示，不論有沒有病徵都可以做檢測。

林偉恆醫生說：「如果不知道自己是否有病，但你又不去作出正確的隔離方法，這個病毒會繼續在社區傳染，就很久都不會有好轉，最重要是你有一點懷疑自己有這個病，又或者你曾經接觸過有新冠病毒的病人，就一定要告訴自己的醫生。」

林醫生亦提醒市民，流感季節即將來臨，他強烈建議大家必須要打流感針，否則流感加上新冠病毒，對所有人的健康都有風險。

除了日落區Noriega街這個檢測站外，東北醫療中心在華埠、Daly City及聖荷西一共有另外3個檢測站，歡迎有需要的市民預約。

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