舊金山市參事馬兆明隔離兩周已沒病徵 相信已康復

KTSF 陳嘉琪報道

代表舊金山日落區的市參事馬兆明,一個月前確診新冠狀病毒,馬兆明(Gordon Mar)表示,在家中隔離兩星期後,他已經沒有出現任何病徵,相信自己已經康復。

大約一個月前,市參事馬兆明宣布自己確診新冠狀病毒,他的家人隨即接受測試,結果呈陰性,馬兆明在家中自我隔離了兩星期,他表示,確診後的生活與日常無異。

馬兆明說:「我當時覺得疲倦,我有一點頭痛,失去了一點嗅覺,但病徵很輕微,沒有一般流感嚴重。」

馬兆明表示,現在已經沒有任何病徵,他認為自己已經康復,他亦諮詢過家庭醫生及衛生局的意見,兩者都認為沒有需要再做檢測。

馬兆明說:「健康指引基本上是說,患者需要隔離兩星期,如無發燒或其他病徵,應被視為康復,而且並不會傳播病毒,我確診至今已有一個月,我感覺我已康復。」

東北醫療中心醫務及質管總監林偉恆醫生(Jackie Lam)說:「如果確診了有新冠狀病毒的話,衛生局都會建議病人自我隔離大約兩星期左右,兩星期後,如果症狀是痊癒的話,通常亦不再經過檢查,就可以脫離隔離狀態。」

雖然在確診前馬兆明與家人曾經去過Tahoe度假,但至今仍不確定感染源頭,藉著自己染病的經歷,馬兆明希望提醒民眾,時刻要做足衛生措施,感到身體有不妥就去做檢測。

位於日落區Noriega街的東北醫療中心,每日下午2時到3時讓東北會員預約做檢測,一星期五天大約可以做60個,東北表示,不論有沒有病徵都可以做檢測。

林偉恆醫生說:「如果不知道自己是否有病,但你又不去作出正確的隔離方法,這個病毒會繼續在社區傳染,就很久都不會有好轉,最重要是你有一點懷疑自己有這個病,又或者你曾經接觸過有新冠病毒的病人,就一定要告訴自己的醫生。」

林醫生亦提醒市民,流感季節即將來臨,他強烈建議大家必須要打流感針,否則流感加上新冠病毒,對所有人的健康都有風險。

除了日落區Noriega街這個檢測站外,東北醫療中心在華埠、Daly City及聖荷西一共有另外3個檢測站,歡迎有需要的市民預約。

