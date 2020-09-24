專家預期新型肺炎疫苗明年春天可廣泛應用

【KTSF 張麗月報導】

正當美國的染疫死亡人數突破20萬人之際，各方關注的是研發疫苗的進度，周三美國兩名衛生專家在國會參議院作證，他們預期新冠狀病毒疫苗將於明年春天可以廣泛應用。

聯邦疾病防控中心（CDC）總監Robert Redfield醫生周三在參議院屬下一個委員會作證時表示，根據推測，在明年3月底、4月初時，美國將會有7億劑疫苗可用。

Redfield上星期曾經表示，要到明年第二或第三季疫苗才可以廣泛應用，結果遭到特朗普總統反駁，特朗普當時指疫苗可以更早分發。

另外，傳染病學專家兼白宮抗疫小組成員的Anthony Fauci醫生周三在這個委員會作證時，也表示他預期到明年4月才會有大約7億劑量的疫苗，換言之到今年底12月，最多可能只會有5千萬劑疫苗。

Fauci又說，今年秋天接種到疫苗的，可能會是健保機構的人員，以及帶病在身的人，他又相信到11月或12月就會知道疫苗是否有效。

周三在參議院作證的也包括聯邦衛生部助理部長，以及聯邦食品暨藥物管理局（FDA）總監Stephen Hahn，Hahn指出，疫苗必須經過嚴格檢測才獲批准應用。

Hahn醫生說：「科學將會引導我們的決定，FDA不容人施壓去改變它。」

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