專家預期新型肺炎疫苗明年春天可廣泛應用

【KTSF 張麗月報導】

正當美國的染疫死亡人數突破20萬人之際,各方關注的是研發疫苗的進度,周三美國兩名衛生專家在國會參議院作證,他們預期新冠狀病毒疫苗將於明年春天可以廣泛應用。

聯邦疾病防控中心(CDC)總監Robert Redfield醫生周三在參議院屬下一個委員會作證時表示,根據推測,在明年3月底、4月初時,美國將會有7億劑疫苗可用。

Redfield上星期曾經表示,要到明年第二或第三季疫苗才可以廣泛應用,結果遭到特朗普總統反駁,特朗普當時指疫苗可以更早分發。

另外,傳染病學專家兼白宮抗疫小組成員的Anthony Fauci醫生周三在這個委員會作證時,也表示他預期到明年4月才會有大約7億劑量的疫苗,換言之到今年底12月,最多可能只會有5千萬劑疫苗。

Fauci又說,今年秋天接種到疫苗的,可能會是健保機構的人員,以及帶病在身的人,他又相信到11月或12月就會知道疫苗是否有效。

周三在參議院作證的也包括聯邦衛生部助理部長,以及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)總監Stephen Hahn,Hahn指出,疫苗必須經過嚴格檢測才獲批准應用。

Hahn醫生說:「科學將會引導我們的決定,FDA不容人施壓去改變它。」

