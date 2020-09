加州17號提案建議恢復假釋犯投票權（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月選舉,加州有幾項關於改變司法制度的提案,其中有一項建議恢復加州假釋犯的投票權,為您介紹加州17號提案。

加州第17號提案攸關改變加州假釋犯投票權的規定,標題是讓服刑期滿後恢復投票權,建議對於因犯罪被剝奪投票權的人,在服刑期滿之後,可以恢復其投票權。

財務影響方面,州府每年會增加數十萬元開支,用在選民登記以及選票材料,同時還會有一次性的數十萬元開支,來更改選民登記系統。

根據現行加州法律,在監獄中或是假釋中的囚犯都不能投票,也就是被剝奪投票權。

通常因為違反加州法律犯下嚴重或暴力罪行而被判入獄的人,在監獄服刑一段期間後,可以在監督下獲得假釋,目前加州約有5萬名在州法之下獲假釋的犯人,加州選務機構會對被取消投票權的人刪除他們的選民登記。

加州17號提案建議修改加州憲法,允許加州州法的假釋犯在完成監獄服刑後,但又仍在假釋的期間,就可以登記成為選民,並允許他們投票。

這項提案一旦通過,不僅會讓加州州法的假釋犯恢復投票權,也可以在符合資格的前提下競選公職,因為加州法律允許登記選民參選公職,只要不是因為偽證罪和賄賂罪,而遭到判刑的假釋犯,也會因此得以參選公職。

支持提案的意見認為,當一個人完成監獄刑期,應該鼓勵他們重新回到社會,恢復投票權可以達到這個作用,而出獄的人如果認為自己對社區很重要,便比較不會再犯罪,而且全美有19個州允許假釋犯的刑期結束後,可以投票一次,加州也是時候跟進,何況這些假釋犯也在交稅,卻沒辦法對政府公職、有投票權,支持者認為17號提案能推動司法正義。

反對意見則認為,17號提案有嚴重誤導,因為假釋的期間也算是犯人的刑期一部分,而且在加州,假釋犯通常是觸犯重罪被判刑的人,假釋期間通常有3年,如果提案通過,將會允許因為涉及謀殺、強姦、綁架、攻擊、幫派槍擊罪案、對兒童性虐待,以及人口走私等重罪的犯人,在還沒有正式服完完整的刑期之前,就可以恢復投票權,不符合司法正義,因此反對者認為,反對17號提案才是伸張司法正義。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。