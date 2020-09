民調顯示攸關加州平權法的16號提案反對比率較高（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州12項提案當中,最受華裔社區關注的就是攸關平權法的16號提案,一項由加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California, PPIC)發布的民調顯示,目前反對該提案的選民多過於支持的選民。

加州公共政策研究所發布關於11月大選的多項民調,包括受到華裔社區熱議的加州16號提案,也就是建議允許多樣性,作為政府在公共就業、公共教育以及公共合約的決策因素,可以考慮種族、性別、膚色、族裔和原國籍。

民調結果顯示,在可能投票的選民當中,有47%的受訪者反對該提案,有31%的受訪者支持該提案,另外還有22%的受訪者尚未決定。

如果以政黨屬性區分,在民主黨的選民中,有46%的人支持提案,在共和黨的選民中,有72%的人反對提案,無黨籍獨立人士則有58%的人會投反對票。

以族裔來看的話,在拉美裔受訪者中,有41%的人支持該提案,在白人受訪者中,則只有26%的人支持該提案,至於拉美裔和白人以外的其他族裔,有40%的人支持該提案。

這項民調結果,讓反對16號陣營的支持者非常振奮,至於支持陣營,Yes on 16共同主席Eva Patterson回應媒體指出,提案旨在推翻預防歧視的法律,聽起來很容易讓人混淆,在一項洛杉磯非洲裔選民的focus group調查時,有選民說在閱讀提案文字時會直覺反對該提案,但在聽過16號提案的平權法意涵時,就會改變主意投贊成票。

另一方面,先前聯合數十個亞裔組織,要求聯邦司法部和教育部對哈佛和耶魯兩間名校對亞裔學生涉嫌錄取歧視展開調查的美國亞裔教育聯盟(AACE),也加入反對16號提案之列,該組織周三呼籲亞裔社區支持者以參與該聯盟以及透過捐款方式,來力挺代表反對16號提案陣營的CFER。

