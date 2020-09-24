CDC發指引呼籲大家安全慶祝Halloween

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下個月就是Halloween萬聖節前夕的鬼節，根據零售業的一項調查，全美有近1.5億人計劃參與今年的Halloween相關活動，聯邦疾控中心（CDC）本週發出新指引，敦促大家安全地參與應節活動。

CDC發出的新指引，指出傳統的Halloween活動會傳播病毒，呼籲公眾避免參與高危活動，包括挨家挨戶討糖、室內扮鬼扮馬的化妝派對、hayride乘坐鋪滿乾草的貨車巡遊、與非同住的人一起進入鬼屋。

中等風險的活動就包括單向討糖，即是將糖果袋保持距離地放滿一排，讓討糖的人可以拿完就走；舉辦小型室外巡遊，參加者保持超過6呎社交距離；去南瓜園時帶備酒精搓手液，保持社交距離並戴口罩。

如果大家想應節，但又想將風險減到最低，CDC就建議以下的替代活動，一家人雕刻或裝飾南瓜，或在戶外，在保持安全距離下與鄰居一起進行布置家裡，玩Halloween尋寶遊戲，舉辦虛擬Halloween服裝比賽，或與家人一起看電影。

CDC表示，這些活動可以讓大家應節之餘，也有助減低新型冠狀病毒傳播的機會。

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