CDC發指引呼籲大家安全慶祝Halloween

【KTSF】

下個月就是Halloween萬聖節前夕的鬼節,根據零售業的一項調查,全美有近1.5億人計劃參與今年的Halloween相關活動,聯邦疾控中心(CDC)本週發出新指引,敦促大家安全地參與應節活動。

CDC發出的新指引,指出傳統的Halloween活動會傳播病毒,呼籲公眾避免參與高危活動,包括挨家挨戶討糖、室內扮鬼扮馬的化妝派對、hayride乘坐鋪滿乾草的貨車巡遊、與非同住的人一起進入鬼屋。

中等風險的活動就包括單向討糖,即是將糖果袋保持距離地放滿一排,讓討糖的人可以拿完就走;舉辦小型室外巡遊,參加者保持超過6呎社交距離;去南瓜園時帶備酒精搓手液,保持社交距離並戴口罩。

如果大家想應節,但又想將風險減到最低,CDC就建議以下的替代活動,一家人雕刻或裝飾南瓜,或在戶外,在保持安全距離下與鄰居一起進行布置家裡,玩Halloween尋寶遊戲,舉辦虛擬Halloween服裝比賽,或與家人一起看電影。

CDC表示,這些活動可以讓大家應節之餘,也有助減低新型冠狀病毒傳播的機會。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。