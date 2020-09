槍殺肯州非裔女子警員沒被起訴 全美多地爆示威

【KTSF】

肯塔基州非洲裔女子Breonna Taylor今年3月在家中被警察開槍殺死,當地一個大陪審團經過連日商議後決定,不會起訴涉事的3名警員,這項裁決觸發多個城市的示威抗議,周三晚灣區奧克蘭有多人佔據市中心的街道,案發的Louisville警方證實有兩名警員中槍受傷,兩人的情況穩定,其中一個正在做手術,當地警方拍攝到現場在有人扔爆竹煙火的時候,槍聲響起的情況。

在深夜,Louisville市中心還有示威者聚集,有人在路旁放了一堆小火,在全國各地示威活動持續到晚上。

在拉斯維加斯,警方拘捕了一些示威者,在芝加哥,示威者用人造的血漿在地上寫上Breonna Taylor的名字,以抗議她被警察開八槍打死。

在紐約州水牛城,有貨車撞進示威人群,示威者慌忙走避,一名自行車騎士受傷,司機已被拘留。

在紐約市、丹佛、亞特蘭大、奧斯汀、首都華盛頓等,多個城市周三晚都有聲援Breonna Taylor、聲援黑人生命寶貴和抗議警暴的示威。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。