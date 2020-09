柏克萊市將禁大型超市在結帳櫃台旁擺放零食

【KTSF】

6年前柏克萊市是全美第一個城市通過對含糖飲料徵稅,柏克萊市議會周二又通過禁止大型超市在結帳櫃檯旁擺放垃圾零食。

當您在排隊結帳時,是不是隨手就會拿起一包洋芋片或是糖果。

周二晚上,柏克萊市議會無異議通過Healthy Checkout Ordiance,是全世界首例要求結帳櫃台有健康食物的選擇。

這項法令規定,面積2,500平方呎或更大的超市或商店,不准在結帳櫃檯顯眼的地方擺放垃圾零食,這樣的店在柏克萊大約有25間,有店員表示,民眾在排隊結帳時,的確會有購買的衝動。

不過有人對政府干涉要買甚麼要吃甚麼,非常不以為然。

健康關注組織認為,這是一個大勝,不光是降低社區的肥胖或糖尿病,對家長來說,小孩就不會吵著要糖吃,同時改擺放健康食品也會增加利益,因為這類食品價格比垃圾食物貴。

過去食品公司花數十億元遊說店家在顯著的地方,擺放垃圾零食及飲料,這項法令明年3月生效,但在2022年1月才會正式執行。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。