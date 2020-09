美國新型肺炎死亡人數比預測更高

【KTSF 江良慧報導】

在8個月前出現首宗確診個案後,新型肺炎至今已經在美國導致超過20萬人死亡,除了比全球其他地方都要多之外,也比美軍在第一次世界大戰和越戰死亡的總人數多。

美國人口佔全球人口只有4%,但新型肺炎的死亡人數卻佔全球新型肺炎死亡人數21%,美國的死亡人數在5月時突破10萬,當時有科學家的模型預測,美國的死亡人數會在10月時達到18萬,結果是新型肺炎導致的死亡比預期快和多。

同一個模型預測,到明年1月,美國的死亡人數會是378,000人。

根據聯邦疾控中心(CDC)數據,對一些本身有其他健康問題,例如是過度肥胖或哮喘的人和年長的人,因為新型肺炎致死是不成比例地多。

此外,病毒也是不成比例地感染並殺死黑人、拉美裔和美國原住民,美國近期每天的新確診和死亡數字都偏高。

根據CNBC網絡分析Johns Hopkins大學的數據,在過去7天,平均每天有43,300宗新症,比一個星期前上升19%,另外,每天都有超過750人染疫死亡。

公共衛生專家就擔心,隨著流感季節到來,可能會有更多人生命受威脅。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。