加大4分校被指不當取錄64名學生（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州審計長周二公佈一份對於4間著名加州大學分校的入學審查報告,發現校方過去幾個學年,不當地收了60多名學生,其中不少學生來自富裕家庭,父母是大學捐款人,或者認識大學的高層職員,報告指出,這些學生本身的資格及不上部分被拒入學的學生。

加州審計長Elaine Howle周二去信州長紐森,報告審查結果時指出,2013到2019年6個學年,柏克萊加大、洛杉磯加大、聖地牙哥加大,以及Santa Barbara加大4間著名的加大分校,總共不恰當地錄取了64名學生,其中22名學生透過運動員資格錄取。

但報告發現,這些學生根本不具備運動員學生的資格,另外42名學生因為他們的家長是大學捐款人,或者靠人事關係而被錄取,學生本身的表現並不夠優秀,其中一名被錄取的學生,曾經為本科生入學辦事處一名前總監的同事做保姆,另一名申請人的家長答應事成後捐大筆錢給學校。

報告顯示,這64個學生大部分是白人,最少一半的學生,家庭年收入15萬元或以上。

報告指出,校方不公平錄取學生的做法,使更具備入讀加大資格的學生喪失了入學的機會。

另外,報告特別指出,柏克萊加大以及洛杉磯加大的收生過程缺乏標準,不能解釋為何入學部門決定錄取一些評審員認為不夠優秀的學生,而又拒絕錄取部分評審員強力推薦的學生。

另外,報告發現,幾間加大沒有足夠訓練和監察入學評審員的表現,造成評審員有時過於苛刻,或者過於寬鬆,而加大總校長辦事處並沒有檢討和監管各分校的收生過程是否公平。

州審計長建議加大制定公平的收生標準,確保錄取過程基於學生本身的實力和資格。

上任不久的加大總校長Michael Drake書面回應這份審查報告,他表示不會容忍任何不正直的行為,並會盡所能捍衛收生過程的公平公正,盡所能保證不會再發生同類事情。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。